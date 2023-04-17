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В Раде заявили о намерении перенять опыт Израиля по реабилитации военных - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/reabilitatsiya-1865903633.html
В Раде заявили о намерении перенять опыт Израиля по реабилитации военных
В Раде заявили о намерении перенять опыт Израиля по реабилитации военных - РИА Новости, 17.04.2023
В Раде заявили о намерении перенять опыт Израиля по реабилитации военных
Украина намерена использовать опыт Израиля по реабилитации военнослужащих и внедрить новую систему, при которой все медицинские учреждения будут работать как... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:52
2023-04-17T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина намерена использовать опыт Израиля по реабилитации военнослужащих и внедрить новую систему, при которой все медицинские учреждения будут работать как военные госпитали, заявил в понедельник первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной рады Михаил Цымбалюк. "Национальная академия медицинских наук Украины уже прорабатывает программу реабилитации военных с учетом израильского опыта по созданию качественной украинской системы. К тому же урегулирования требует законодательство о предоставлении медицинских услуг гражданам иностранных государств, которые служат в вооруженных силах Украины наравне с гражданами Украины", - сказал Цымбалюк в эфире национального телемарафона. По его словам, законодательная база уже почти подготовлена, остается доработать подзаконные акты. он указал что в кабинете министров уже создана специальная рабочая группа, в которую входят представители разных министерств и народные депутаты для наработки системных изменений в медицинских и реабилитационных центрах. Чиновник подчеркнул, что примером служит система Израиля, когда во время военного положения все медучреждения работают как госпитали. В качества примера он сообщил, что есть случаи, когда иностранцы, воюющие в рядах украинской армии и в спецподразделениях, при потере конечности вынуждены обращаться за помощью в другие страны, так как законом Украины "четко предусмотрено оказание протезирования только гражданам Украины". "Мы готовим изменения на законодательном уровне, чтобы граждане других государств, защищая нашу страну, смогли получить и услуги на уровне", - добавил он. Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что во Львове инициировали проект "Несокрушимые", при помощи которого местные власти построят национальный реабилитационный центр. Планируется, что в центре будут делать протезирование и проводить реабилитацию украинцам.
https://ria.ru/20230411/plen-1864594673.html
https://ria.ru/20230331/voennyy-1862109035.html
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в мире, украина, израиль, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили о намерении перенять опыт Израиля по реабилитации военных

В Раде заявили о намерении использовать опыт Израиля по реабилитации военнослужащих

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина намерена использовать опыт Израиля по реабилитации военнослужащих и внедрить новую систему, при которой все медицинские учреждения будут работать как военные госпитали, заявил в понедельник первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной рады Михаил Цымбалюк.
"Национальная академия медицинских наук Украины уже прорабатывает программу реабилитации военных с учетом израильского опыта по созданию качественной украинской системы. К тому же урегулирования требует законодательство о предоставлении медицинских услуг гражданам иностранных государств, которые служат в вооруженных силах Украины наравне с гражданами Украины", - сказал Цымбалюк в эфире национального телемарафона.
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По его словам, законодательная база уже почти подготовлена, остается доработать подзаконные акты. он указал что в кабинете министров уже создана специальная рабочая группа, в которую входят представители разных министерств и народные депутаты для наработки системных изменений в медицинских и реабилитационных центрах. Чиновник подчеркнул, что примером служит система Израиля, когда во время военного положения все медучреждения работают как госпитали.
В качества примера он сообщил, что есть случаи, когда иностранцы, воюющие в рядах украинской армии и в спецподразделениях, при потере конечности вынуждены обращаться за помощью в другие страны, так как законом Украины "четко предусмотрено оказание протезирования только гражданам Украины". "Мы готовим изменения на законодательном уровне, чтобы граждане других государств, защищая нашу страну, смогли получить и услуги на уровне", - добавил он.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что во Львове инициировали проект "Несокрушимые", при помощи которого местные власти построят национальный реабилитационный центр. Планируется, что в центре будут делать протезирование и проводить реабилитацию украинцам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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