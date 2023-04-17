Американский полковник обвинил Байдена во лжи о конфликте на Украине
Полковник Магиннис: утечка разведданных вскрыла ложь президента США Байдена об Украине
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Утечка секретных документов указывает на то, что Джо Байден лжет о роли США в конфликте на Украине и что конфликт развивается не по планам Вашингтона, заявил американский полковник в отставке Роберт Магиннис в статье для Fox News.
"Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?" — задался вопросом полковник.
При этом автор статьи утверждает, что у людей возникает все больше вопросов к Вашингтону, например, насколько США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, способен ли Киев противостоять Москве и почему поставки оружия ВСУ опустошают американские запасы "в угоду Китаю". В то же время, указал Магиннис, Байден и его администрация не смогли объяснить, какие национальные интересы США преследуют на Украине, кроме заявлений о "защите демократии" и противодействия России.
Полковник также выразил мнение, что ведущие западные СМИ на фоне ареста предполагаемого организатора утечки сконцентрировались на личности обвиняемого и его преступлении, проигнорировав при этом содержание разведданных для того, чтобы выгородить Байдена.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1-го класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит десять лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
По данным The Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации России на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".