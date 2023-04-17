Рейтинг@Mail.ru
Американский полковник обвинил Байдена во лжи о конфликте на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 17.04.2023 (обновлено: 15:30 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/razveddannye-1865717487.html
Американский полковник обвинил Байдена во лжи о конфликте на Украине
Американский полковник обвинил Байдена во лжи о конфликте на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
Американский полковник обвинил Байдена во лжи о конфликте на Украине
Утечка секретных документов указывает на то, что Джо Байден лжет о роли США в конфликте на Украине и что конфликт развивается не по планам Вашингтона, заявил... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T03:12
2023-04-17T15:30
в мире
украина
россия
сша
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa6ad5afae5a65fcfa3d4497bf4a352f.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Утечка секретных документов указывает на то, что Джо Байден лжет о роли США в конфликте на Украине и что конфликт развивается не по планам Вашингтона, заявил американский полковник в отставке Роберт Магиннис в статье для Fox News."Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?" — задался вопросом полковник.При этом автор статьи утверждает, что у людей возникает все больше вопросов к Вашингтону, например, насколько США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, способен ли Киев противостоять Москве и почему поставки оружия ВСУ опустошают американские запасы "в угоду Китаю". В то же время, указал Магиннис, Байден и его администрация не смогли объяснить, какие национальные интересы США преследуют на Украине, кроме заявлений о "защите демократии" и противодействия России.Полковник также выразил мнение, что ведущие западные СМИ на фоне ареста предполагаемого организатора утечки сконцентрировались на личности обвиняемого и его преступлении, проигнорировав при этом содержание разведданных для того, чтобы выгородить Байдена.В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1-го класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит десять лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.По данным The Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации России на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862052518.html
https://ria.ru/20230415/utechka-1865509718.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800183_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d9587958982fba1069a9699fe1ad44b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, НАТО
Американский полковник обвинил Байдена во лжи о конфликте на Украине

Полковник Магиннис: утечка разведданных вскрыла ложь президента США Байдена об Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Утечка секретных документов указывает на то, что Джо Байден лжет о роли США в конфликте на Украине и что конфликт развивается не по планам Вашингтона, заявил американский полковник в отставке Роберт Магиннис в статье для Fox News.
"Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?" — задался вопросом полковник.
Украинские солдаты в Артемовске - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Американский разведчик разоблачил ложь США о России
31 марта, 10:56
При этом автор статьи утверждает, что у людей возникает все больше вопросов к Вашингтону, например, насколько США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, способен ли Киев противостоять Москве и почему поставки оружия ВСУ опустошают американские запасы "в угоду Китаю". В то же время, указал Магиннис, Байден и его администрация не смогли объяснить, какие национальные интересы США преследуют на Украине, кроме заявлений о "защите демократии" и противодействия России.
Полковник также выразил мнение, что ведущие западные СМИ на фоне ареста предполагаемого организатора утечки сконцентрировались на личности обвиняемого и его преступлении, проигнорировав при этом содержание разведданных для того, чтобы выгородить Байдена.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1-го класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит десять лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
По данным The Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации России на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона
15 апреля, 10:08
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала