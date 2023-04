https://ria.ru/20230417/razveddannye-1865717487.html

Американский полковник обвинил Байдена во лжи о конфликте на Украине

Американский полковник обвинил Байдена во лжи о конфликте на Украине - РИА Новости, 17.04.2023

Американский полковник обвинил Байдена во лжи о конфликте на Украине

Утечка секретных документов указывает на то, что Джо Байден лжет о роли США в конфликте на Украине и что конфликт развивается не по планам Вашингтона, заявил... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T03:12

2023-04-17T03:12

2023-04-17T15:30

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Утечка секретных документов указывает на то, что Джо Байден лжет о роли США в конфликте на Украине и что конфликт развивается не по планам Вашингтона, заявил американский полковник в отставке Роберт Магиннис в статье для Fox News."Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?" — задался вопросом полковник.При этом автор статьи утверждает, что у людей возникает все больше вопросов к Вашингтону, например, насколько США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, способен ли Киев противостоять Москве и почему поставки оружия ВСУ опустошают американские запасы "в угоду Китаю". В то же время, указал Магиннис, Байден и его администрация не смогли объяснить, какие национальные интересы США преследуют на Украине, кроме заявлений о "защите демократии" и противодействия России.Полковник также выразил мнение, что ведущие западные СМИ на фоне ареста предполагаемого организатора утечки сконцентрировались на личности обвиняемого и его преступлении, проигнорировав при этом содержание разведданных для того, чтобы выгородить Байдена.В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1-го класса Джеку Тейшейре. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит десять лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.По данным The Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации России на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

