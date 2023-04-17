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В Москве начнут наносить разметку для репетиции Парада Победы - РИА Новости, 17.04.2023
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21:27 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/razmetka-1865935142.html
В Москве начнут наносить разметку для репетиции Парада Победы
В Москве начнут наносить разметку для репетиции Парада Победы - РИА Новости, 17.04.2023
В Москве начнут наносить разметку для репетиции Парада Победы
Желтую разметку для репетиции Парада Победы в столице начнут наносить в ночь на вторник на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:27
2023-04-17T21:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
парад победы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Желтую разметку для репетиции Парада Победы в столице начнут наносить в ночь на вторник на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что в общей сложности специальной дорожной краской желтого цвета будет нанесено 10 километров линий. Работы проведут в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе. "Просим водителей быть внимательнее на указанном участке. Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в Параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - говорится в публикации.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, парад победы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Парад Победы
В Москве начнут наносить разметку для репетиции Парада Победы

Желтую разметку для репетиции Парада Победы в Москве начнут наносить в ночь на вторник

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальной службы наносят дорожную разметку
Сотрудники коммунальной службы наносят дорожную разметку - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники коммунальной службы наносят дорожную разметку. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Желтую разметку для репетиции Парада Победы в столице начнут наносить в ночь на вторник на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства в ночь с понедельника на вторник приступят к нанесению временной разметки на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы. Она будет служить ориентиром при движении техники на репетиции и Параде Победы", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он добавил, что в общей сложности специальной дорожной краской желтого цвета будет нанесено 10 километров линий. Работы проведут в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе.
"Просим водителей быть внимательнее на указанном участке. Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в Параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - говорится в публикации.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковПарад Победы
 
 
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