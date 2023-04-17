В Москве начнут наносить разметку для репетиции Парада Победы
Желтую разметку для репетиции Парада Победы в Москве начнут наносить в ночь на вторник
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальной службы наносят дорожную разметку
Сотрудники коммунальной службы наносят дорожную разметку. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Желтую разметку для репетиции Парада Победы в столице начнут наносить в ночь на вторник на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства в ночь с понедельника на вторник приступят к нанесению временной разметки на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы. Она будет служить ориентиром при движении техники на репетиции и Параде Победы", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он добавил, что в общей сложности специальной дорожной краской желтого цвета будет нанесено 10 километров линий. Работы проведут в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе.
"Просим водителей быть внимательнее на указанном участке. Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в Параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - говорится в публикации.