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В Москве начнут наносить разметку для репетиции Парада Победы

В Москве начнут наносить разметку для репетиции Парада Победы - РИА Новости, 17.04.2023

В Москве начнут наносить разметку для репетиции Парада Победы

Желтую разметку для репетиции Парада Победы в столице начнут наносить в ночь на вторник на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:27

2023-04-17T21:27

2023-04-17T21:27

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парад победы

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Желтую разметку для репетиции Парада Победы в столице начнут наносить в ночь на вторник на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что в общей сложности специальной дорожной краской желтого цвета будет нанесено 10 километров линий. Работы проведут в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе. "Просим водителей быть внимательнее на указанном участке. Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в Параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - говорится в публикации.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, парад победы