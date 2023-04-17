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Главе СК доложат о деле ребенка, которого загрызли собаки в Оренбурге - РИА Новости, 17.04.2023
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08:38 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/rassledovanie-1865728822.html
Главе СК доложат о деле ребенка, которого загрызли собаки в Оренбурге
Главе СК доложат о деле ребенка, которого загрызли собаки в Оренбурге - РИА Новости, 17.04.2023
Главе СК доложат о деле ребенка, которого загрызли собаки в Оренбурге
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств гибели ребенка, которого насмерть загрызли собаки в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:38
2023-04-17T08:38
происшествия
оренбург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств гибели ребенка, которого насмерть загрызли собаки в Оренбурге, сообщается в телеграм-канале ведомства. В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщил, что ребенок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям по отлову животных, мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и частью второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак", - говорится в сообщении. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. По словам главы Оренбургской области Дениса Паслера, безнадзорные собаки - это проблема, которая есть в каждом регионе, и главы территорий, которым ежегодно увеличивают финансирование на обращение с животными знают, что это большая ответственность, знают порядок отлова и обращения с агрессивными особями в рамках закона. Губернатор считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы.
https://ria.ru/20230410/sobaki-1864139126.html
https://ria.ru/20230416/delo-1865695918.html
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происшествия, оренбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК доложат о деле ребенка, которого загрызли собаки в Оренбурге

Бастрыкину доложат о расследовании гибели ребенка, которого загрызли собаки в Оренбурге

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств гибели ребенка, которого насмерть загрызли собаки в Оренбурге, сообщается в телеграм-канале ведомства.
В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщил, что ребенок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям по отлову животных, мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье.
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"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и частью второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак", - говорится в сообщении.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.
По словам главы Оренбургской области Дениса Паслера, безнадзорные собаки - это проблема, которая есть в каждом регионе, и главы территорий, которым ежегодно увеличивают финансирование на обращение с животными знают, что это большая ответственность, знают порядок отлова и обращения с агрессивными особями в рамках закона. Губернатор считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы.
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ПроисшествияОренбургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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