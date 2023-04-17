https://ria.ru/20230417/proekt-1865744057.html

В Тверской области дан старт Всероссийскому проекту "Хранители истории"

В Тверской области дан старт Всероссийскому проекту "Хранители истории" - РИА Новости, 17.04.2023

В Тверской области дан старт Всероссийскому проекту "Хранители истории"

В Тверской области дан старт масштабному Всероссийскому проекту "Хранители истории", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:26

2023-04-17T10:26

2023-04-17T10:26

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 17 апр – РИА Новости. В Тверской области дан старт масштабному Всероссийскому проекту "Хранители истории", сообщает пресс-служба регионального правительства.Реализация проекта также началась более чем в 30 субъектах страны, в том числе в регионах, где в годы Великой Отечественной войны развернулись ожесточенные сражения. Более 6 тысяч активистов "Движения первых" во всех регионах-участниках вышли на масштабные субботники у обелисков и памятников Победы, мемориалах и монументах, а также зашли на почетные караулы.Участниками мероприятия, которое прошло у Ржевского мемориала Советскому солдату, стали свыше 500 участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Приветствие организаторам и участникам события направил губернатор региона Игорь Руденя."Авторами проекта стали неравнодушные, искренне любящие родной край и Отечество ребята из Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Реализация проекта "Хранители истории" станет важным шагом на пути становления движения, как объединения активных, целеустремленных молодых людей, вовлеченных в созидательную работу на благо нашей Родины", - процитировали в пресс-службе Руденю.У подножия Ржевского мемориала Советскому солдату будущим хранителям истории – школьникам и студентам колледжей – рассказали о проекте и его главных направлениях: важности изучения истории, восстановлении и облагораживании памятных мест, а также несении почетных караулов.На мероприятии ребята заступили на вахту почетного караула у Ржевского мемориала Советскому Солдату, почтили память павших в боях с нацизмом минутой молчания, возложили цветы к подножию монумента.Реконструкторы подготовили для школьников и студентов выставку обмундирования времен войны, военнослужащие продемонстрировали строевые и боевые приемы, а сотрудники мемориального комплекса и волонтеры провели экскурсии по территории и в музейно-выставочном павильоне.Деятельность Российского движения детей и молодежи "Движение первых" направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230331/meropriyatie-1862225602.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя