https://ria.ru/20230417/produkty-1865850598.html
Правительство Словакии утвердило запрет на импорт части продуктов с Украины
Правительство Словакии утвердило запрет на импорт части продуктов с Украины - РИА Новости, 17.04.2023
Правительство Словакии утвердило запрет на импорт части продуктов с Украины
Правительство Словакии с 19 апреля вводит запрет на импорт некоторых продуктов с Украины, сообщил словацкий портал dennikn.sk. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:22
2023-04-17T16:22
2023-04-17T16:37
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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство Словакии с 19 апреля вводит запрет на импорт некоторых продуктов с Украины, сообщил словацкий портал dennikn.sk.Для транзита украинской сельскохозяйственной продукции по территории Словакии будет действовать особый режим.По данным СМИ, под ограничения могут попасть зерно, овощи и фрукты.
https://ria.ru/20230417/poteri-1865841612.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, украина, в мире
Словакия, Украина, В мире
Правительство Словакии утвердило запрет на импорт части продуктов с Украины
Правительство Словакии введет запрет на импорт некоторых продуктов с Украины с 19 апреля