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Правительство Словакии утвердило запрет на импорт части продуктов с Украины - РИА Новости, 17.04.2023
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16:22 17.04.2023 (обновлено: 16:37 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/produkty-1865850598.html
Правительство Словакии утвердило запрет на импорт части продуктов с Украины
Правительство Словакии утвердило запрет на импорт части продуктов с Украины - РИА Новости, 17.04.2023
Правительство Словакии утвердило запрет на импорт части продуктов с Украины
Правительство Словакии с 19 апреля вводит запрет на импорт некоторых продуктов с Украины, сообщил словацкий портал dennikn.sk. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:22
2023-04-17T16:37
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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство Словакии с 19 апреля вводит запрет на импорт некоторых продуктов с Украины, сообщил словацкий портал dennikn.sk.Для транзита украинской сельскохозяйственной продукции по территории Словакии будет действовать особый режим.По данным СМИ, под ограничения могут попасть зерно, овощи и фрукты.
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словакия, украина, в мире
Словакия, Украина, В мире
Правительство Словакии утвердило запрет на импорт части продуктов с Украины

Правительство Словакии введет запрет на импорт некоторых продуктов с Украины с 19 апреля

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство Словакии с 19 апреля вводит запрет на импорт некоторых продуктов с Украины, сообщил словацкий портал dennikn.sk.
«
"Правительство одобрило запрет на импорт некоторых продовольственных товаров с Украины, он будет работать с 19 апреля", - информирует издание.
Для транзита украинской сельскохозяйственной продукции по территории Словакии будет действовать особый режим.
По данным СМИ, под ограничения могут попасть зерно, овощи и фрукты.
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