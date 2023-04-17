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Главы МИД G7 обсудили проблему продовольственной безопасности - РИА Новости, 17.04.2023
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09:48 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/prodovolstvie-1865737447.html
Главы МИД G7 обсудили проблему продовольственной безопасности
Главы МИД G7 обсудили проблему продовольственной безопасности - РИА Новости, 17.04.2023
Главы МИД G7 обсудили проблему продовольственной безопасности
Главы МИД стран G7 в ходе министерской встречи в Каруидзаве провели рабочий обед, за которым обсудили проблему продовольственной безопасности. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:48
2023-04-17T09:48
в мире
япония
хиросима (префектура)
индия
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g7
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 в ходе министерской встречи в Каруидзаве провели рабочий обед, за которым обсудили проблему продовольственной безопасности. Обед был посвящен теме "о сотрудничестве с международными партнерами", сообщил пресс-центр министерской встречи в Каруидзаве. Обед продолжался 70 минут. "Министр (иностранных дел Японии) Хаяси заявил, что укрепление участия в делах международных партнеров через активный вклад стран "семерки" в решение проблем глобального масштаба является одной из приоритетных задач Японии как председателя G7. В этом случае необходимо учитывать ситуацию каждого из международных партнеров в отдельности, не навязывать систему ценностей, но показывать важность свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права", - говорится в документе. Отдельным пунктом повестки обеда, как свидетельствует документ МИД, стали вопросы продовольственной безопасности. Также страны намерены еще больше укрепить сотрудничество с Индией как страной-председателем G20, а также между G7 и G20. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230417/g7-1865726546.html
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в мире, япония, хиросима (префектура), индия, оон, большая двадцатка, g7
В мире, Япония, Хиросима (префектура), Индия, ООН, Большая двадцатка, G7
Главы МИД G7 обсудили проблему продовольственной безопасности

Главы МИД G7 за обедом обсудили проблему продовольственной безопасности

© Ministry of Foreign Affairs of JapanКадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии
Кадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии
© Ministry of Foreign Affairs of Japan
Кадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 в ходе министерской встречи в Каруидзаве провели рабочий обед, за которым обсудили проблему продовольственной безопасности.
Обед был посвящен теме "о сотрудничестве с международными партнерами", сообщил пресс-центр министерской встречи в Каруидзаве. Обед продолжался 70 минут.
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"Министр (иностранных дел Японии) Хаяси заявил, что укрепление участия в делах международных партнеров через активный вклад стран "семерки" в решение проблем глобального масштаба является одной из приоритетных задач Японии как председателя G7. В этом случае необходимо учитывать ситуацию каждого из международных партнеров в отдельности, не навязывать систему ценностей, но показывать важность свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права", - говорится в документе.
Отдельным пунктом повестки обеда, как свидетельствует документ МИД, стали вопросы продовольственной безопасности.
«
"В отношении таких проблем, с которыми сталкивается мир, как энергетическая и продовольственная безопасность, G7 договорились действовать в тесном сотрудничестве", - сообщает документ.
Также страны намерены еще больше укрепить сотрудничество с Индией как страной-председателем G20, а также между G7 и G20.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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В миреЯпонияХиросима (префектура)ИндияООНБольшая двадцаткаG7
 
 
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