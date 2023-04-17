Рейтинг@Mail.ru
Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/priglashenie-1865915501.html
Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию
Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию - РИА Новости, 17.04.2023
Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию с визитом. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:36
2023-04-17T19:36
россия
бразилия
латинская америка
мауру виейра
сергей лавров
мид бразилии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865896800_0:215:3048:1931_1920x0_80_0_0_d089997af3b65e416de79a023ace39ba.jpg
БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию с визитом. "Переговоры были очень полезными, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства, я пригласил господина министра в удобное для него время посетить РФ. Все наши сотрудники будут оставаться в тесном контакте на соответствующих направлениях наших отношений", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии. Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова. Министр с 17 по 21 апреля совершает визит в Латинскую Америку, в ходе которого посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ.
https://ria.ru/20230417/priglashenie-1865909728.html
россия
бразилия
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865896800_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_5af0489c110470b6cba0a8b1f216b86f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, латинская америка, мауру виейра, сергей лавров, мид бразилии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Бразилия, Латинская Америка, Мауру Виейра, Сергей Лавров, МИД Бразилии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию

Лавров пригласил бразильского коллегу Виейру посетить Россию с визитом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию с визитом.
"Переговоры были очень полезными, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства, я пригласил господина министра в удобное для него время посетить РФ. Все наши сотрудники будут оставаться в тесном контакте на соответствующих направлениях наших отношений", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии.
Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова. Министр с 17 по 21 апреля совершает визит в Латинскую Америку, в ходе которого посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии
Лавров передал президенту Бразилии приглашение от Путина посетить Россию
Вчера, 19:18
 
РоссияБразилияЛатинская АмерикаМауру ВиейраСергей ЛавровМИД БразилииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала