https://ria.ru/20230417/priglashenie-1865915501.html

Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию

Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию - РИА Новости, 17.04.2023

Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию с визитом. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:36

2023-04-17T19:36

2023-04-17T19:36

россия

бразилия

латинская америка

мауру виейра

сергей лавров

мид бразилии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию с визитом. "Переговоры были очень полезными, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства, я пригласил господина министра в удобное для него время посетить РФ. Все наши сотрудники будут оставаться в тесном контакте на соответствующих направлениях наших отношений", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии. Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова. Министр с 17 по 21 апреля совершает визит в Латинскую Америку, в ходе которого посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ.

https://ria.ru/20230417/priglashenie-1865909728.html

россия

бразилия

латинская америка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, бразилия, латинская америка, мауру виейра, сергей лавров, мид бразилии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)