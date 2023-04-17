https://ria.ru/20230417/priglashenie-1865915501.html
Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию
Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию - РИА Новости, 17.04.2023
Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию с визитом. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:36
2023-04-17T19:36
2023-04-17T19:36
россия
бразилия
латинская америка
мауру виейра
сергей лавров
мид бразилии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего бразильского коллегу Мауро Виейру посетить Россию с визитом. "Переговоры были очень полезными, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства, я пригласил господина министра в удобное для него время посетить РФ. Все наши сотрудники будут оставаться в тесном контакте на соответствующих направлениях наших отношений", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии. Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова. Министр с 17 по 21 апреля совершает визит в Латинскую Америку, в ходе которого посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ.
https://ria.ru/20230417/priglashenie-1865909728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, латинская америка, мауру виейра, сергей лавров, мид бразилии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Бразилия, Латинская Америка, Мауру Виейра, Сергей Лавров, МИД Бразилии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров пригласил главу МИД Бразилии в Россию
Лавров пригласил бразильского коллегу Виейру посетить Россию с визитом