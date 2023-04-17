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Бречалов дал поручения по борьбе с природными пожарами в Удмуртии - РИА Новости, 17.04.2023
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Удмуртская Республика
 
17:52 17.04.2023 (обновлено: 17:53 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/pozhary-1865881342.html
Бречалов дал поручения по борьбе с природными пожарами в Удмуртии
Бречалов дал поручения по борьбе с природными пожарами в Удмуртии - РИА Новости, 17.04.2023
Бречалов дал поручения по борьбе с природными пожарами в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному госкомитету по чрезвычайным ситуациям усилить работу своих подразделений для эффективной борьбы с... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:52
2023-04-17T17:53
удмуртская республика
александр бречалов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному госкомитету по чрезвычайным ситуациям усилить работу своих подразделений для эффективной борьбы с ландшафтными и лесными пожарами, сообщили в пресс-службе руководителя республики. По данным ГУ МЧС по региону, с начала года в Удмуртии произошло 112 ландшафтных и три лесных пожара на общей площади более 536 гектаров. А в течение двух последних недель в республике ежедневно регистрируются от 5 до 19 пожаров. "Глава Удмуртии поручил государственному комитету региона по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций перевести подчиненные подразделения на усиленный вариант несения службы и скорректировать план привлечения сил и средств для тушения ландшафтных пожаров, региональному миндортрансу - проконтролировать расчистку полос отвода региональных трасс от мусора и сухостоя", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, Бречалов поручил региональному минсельхозу довести до сельхозпредприятий требования по созданию минерализованной полосы на территориях, прилегающих к лесам, и напомнить им об обязанности оказывать содействие при тушении пожаров на земельных участках сельскохозяйственного назначения. По данным пресс-службы, в связи с повышением пожарной опасности с 10 апреля до 30 июня на территории региона введен особый противопожарный режим, на землях лесного фонда с 14 апреля объявлен пожароопасный сезон. Также Бречалов призвал глав муниципалитетов усилить работу по обновлению минерализованных полос и проводить профилактику ландшафтных и лесных пожаров среди населения. "Весна в этом году ранняя, и, как показывает практика, к сожалению, многие жители халатно относятся к рекомендациям МЧС. Каждый день мы слышим о пожарах, слышим о том, что жгут траву, и к чему это приводит – в сухую и ветреную погоду площади возгораний вызывают огромное опасение", - сказал глава Удмуртии. Он напомнил, что штрафы за нарушения требований безопасности в период действия особого противопожарного режима увеличиваются вдвое: на частных лиц - до 20 тысяч рублей, на должностных лиц - до 60 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230414/pozhary-1865377799.html
https://ria.ru/20230412/lokalizatsiya-1864909973.html
https://ria.ru/20230412/rastitelnost-1864886037.html
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александр бречалов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов дал поручения по борьбе с природными пожарами в Удмуртии

Бречалов поручил усилить работу спасателей Удмуртии для борьбы с природными пожарами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Лесные пожары. Архивное фото
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному госкомитету по чрезвычайным ситуациям усилить работу своих подразделений для эффективной борьбы с ландшафтными и лесными пожарами, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
По данным ГУ МЧС по региону, с начала года в Удмуртии произошло 112 ландшафтных и три лесных пожара на общей площади более 536 гектаров. А в течение двух последних недель в республике ежедневно регистрируются от 5 до 19 пожаров.
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"Глава Удмуртии поручил государственному комитету региона по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций перевести подчиненные подразделения на усиленный вариант несения службы и скорректировать план привлечения сил и средств для тушения ландшафтных пожаров, региональному миндортрансу - проконтролировать расчистку полос отвода региональных трасс от мусора и сухостоя", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, Бречалов поручил региональному минсельхозу довести до сельхозпредприятий требования по созданию минерализованной полосы на территориях, прилегающих к лесам, и напомнить им об обязанности оказывать содействие при тушении пожаров на земельных участках сельскохозяйственного назначения.
По данным пресс-службы, в связи с повышением пожарной опасности с 10 апреля до 30 июня на территории региона введен особый противопожарный режим, на землях лесного фонда с 14 апреля объявлен пожароопасный сезон.
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Также Бречалов призвал глав муниципалитетов усилить работу по обновлению минерализованных полос и проводить профилактику ландшафтных и лесных пожаров среди населения. "Весна в этом году ранняя, и, как показывает практика, к сожалению, многие жители халатно относятся к рекомендациям МЧС. Каждый день мы слышим о пожарах, слышим о том, что жгут траву, и к чему это приводит – в сухую и ветреную погоду площади возгораний вызывают огромное опасение", - сказал глава Удмуртии.
Он напомнил, что штрафы за нарушения требований безопасности в период действия особого противопожарного режима увеличиваются вдвое: на частных лиц - до 20 тысяч рублей, на должностных лиц - до 60 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей.

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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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