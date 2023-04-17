https://ria.ru/20230417/pozhar-1865802322.html

Пожар в кафе на западе Москвы ликвидировали

Пожар в кафе на западе Москвы ликвидировали - РИА Новости, 17.04.2023

Пожар в кафе на западе Москвы ликвидировали

Пожар в кафе на западе Москвы потушен, сообщили в столичном главке МЧС России. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:33

2023-04-17T13:33

2023-04-17T13:33

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865788590_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_40d7a35addc015e3a335af059eef0f4a.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожар в кафе на западе Москвы потушен, сообщили в столичном главке МЧС России. Ранее пожар удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров. "Принятыми мерами... в 12.53 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении. Кафе находится на Бережковской набережной, изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов", затем она выросла втрое. В ходе возгорания частично рухнула крыша. Информация о пострадавших не поступала. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на месте пожара мобильная лаборатория проводит замеры воздуха. По результатам экспресс-анализов, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

https://ria.ru/20230417/pozhar-1865785050.html

https://ria.ru/20221105/pozhar-1829412073.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)