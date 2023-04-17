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Пожар в кафе на западе Москвы ликвидировали - РИА Новости, 17.04.2023
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13:33 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/pozhar-1865802322.html
Пожар в кафе на западе Москвы ликвидировали
Пожар в кафе на западе Москвы ликвидировали - РИА Новости, 17.04.2023
Пожар в кафе на западе Москвы ликвидировали
Пожар в кафе на западе Москвы потушен, сообщили в столичном главке МЧС России. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:33
2023-04-17T13:33
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожар в кафе на западе Москвы потушен, сообщили в столичном главке МЧС России. Ранее пожар удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров. "Принятыми мерами... в 12.53 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении. Кафе находится на Бережковской набережной, изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов", затем она выросла втрое. В ходе возгорания частично рухнула крыша. Информация о пострадавших не поступала. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на месте пожара мобильная лаборатория проводит замеры воздуха. По результатам экспресс-анализов, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.
https://ria.ru/20230417/pozhar-1865785050.html
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Дарья Буймова
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в кафе на западе Москвы ликвидировали

Пожар в кафе на Бережковской набережной на западе Москвы ликвидировали

© Фото : ГУ МЧС России по г. МосквеПожар в здании на Бережковской набережной в Москве
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожар в кафе на западе Москвы потушен, сообщили в столичном главке МЧС России.
Ранее пожар удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров.
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля
Вчера, 12:41
"Принятыми мерами... в 12.53 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Кафе находится на Бережковской набережной, изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов", затем она выросла втрое. В ходе возгорания частично рухнула крыша. Информация о пострадавших не поступала.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на месте пожара мобильная лаборатория проводит замеры воздуха. По результатам экспресс-анализов, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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