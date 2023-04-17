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Пожар в кафе на западе Москвы локализовали
Пожар в кафе на западе Москвы локализовали - РИА Новости, 17.04.2023
Пожар в кафе на западе Москвы локализовали
Крупный пожар в кафе на западе Москвы удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:59
2023-04-17T12:59
2023-04-17T13:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Крупный пожар в кафе на западе Москвы удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Принятыми мерами в 12.27 пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Кафе находится на Бережковской набережной, изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов", затем она выросла втрое. В ходе возгорания частично рухнула крыша. Информация о пострадавших не поступала.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на месте пожара мобильная лаборатория проводит замеры воздуха. По результатам экспресс-анализов, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Борьбу с огнем ведут 53 человека и 15 единиц техники.
https://ria.ru/20230417/evakuatsiya-1865751441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Пожар в кафе на западе Москвы локализовали
Пожар в кафе на западе Москвы локализовали на 600 квадратных метрах
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Крупный пожар в кафе на западе Москвы удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Принятыми мерами в 12.27 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.
Кафе находится на Бережковской набережной, изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов", затем она выросла втрое. В ходе возгорания частично рухнула крыша. Информация о пострадавших не поступала.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на месте пожара мобильная лаборатория проводит замеры воздуха. По результатам экспресс-анализов, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Борьбу с огнем ведут 53 человека и 15 единиц техники.
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