https://ria.ru/20230417/pozhar-1865790384.html

Пожар в кафе на западе Москвы локализовали

Пожар в кафе на западе Москвы локализовали - РИА Новости, 17.04.2023

Пожар в кафе на западе Москвы локализовали

Крупный пожар в кафе на западе Москвы удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:59

2023-04-17T12:59

2023-04-17T13:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Крупный пожар в кафе на западе Москвы удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Принятыми мерами в 12.27 пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Кафе находится на Бережковской набережной, изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов", затем она выросла втрое. В ходе возгорания частично рухнула крыша. Информация о пострадавших не поступала.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на месте пожара мобильная лаборатория проводит замеры воздуха. По результатам экспресс-анализов, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Борьбу с огнем ведут 53 человека и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20230417/evakuatsiya-1865751441.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва