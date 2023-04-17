https://ria.ru/20230417/pozhar-1865785050.html

В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля

В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля - РИА Новости, 17.04.2023

В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля

Площадь пожара в здании кафе на западе Москвы увеличилась втрое, до 600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:41

2023-04-17T12:41

2023-04-17T12:59

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Площадь пожара в здании кафе на западе Москвы увеличилась втрое, до 600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее главк сообщал о пожаре в кафе на Бережковской набережной на 200 "квадратах". "Происходит загорание на общей площади около 600 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20230414/pozhary-1865377799.html

москва

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия