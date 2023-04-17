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В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля - РИА Новости, 17.04.2023
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12:41 17.04.2023 (обновлено: 12:59 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/pozhar-1865785050.html
В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля
В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля - РИА Новости, 17.04.2023
В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля
Площадь пожара в здании кафе на западе Москвы увеличилась втрое, до 600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:41
2023-04-17T12:59
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Площадь пожара в здании кафе на западе Москвы увеличилась втрое, до 600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее главк сообщал о пожаре в кафе на Бережковской набережной на 200 "квадратах". "Происходит загорание на общей площади около 600 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля

Площадь пожара в кафе на западе Москвы увеличилась втрое, обрушилась кровля

© Фото : ГУ МЧС России по г. МосквеПожар в здании на Бережковской набережной в Москве
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Площадь пожара в здании кафе на западе Москвы увеличилась втрое, до 600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее главк сообщал о пожаре в кафе на Бережковской набережной на 200 "квадратах".
"Происходит загорание на общей площади около 600 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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