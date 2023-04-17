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В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля
В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля - РИА Новости, 17.04.2023
В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля
Площадь пожара в здании кафе на западе Москвы увеличилась втрое, до 600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:41
2023-04-17T12:41
2023-04-17T12:59
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Площадь пожара в здании кафе на западе Москвы увеличилась втрое, до 600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее главк сообщал о пожаре в кафе на Бережковской набережной на 200 "квадратах". "Происходит загорание на общей площади около 600 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В кафе на западе Москвы из-за пожара обрушилась кровля
Площадь пожара в кафе на западе Москвы увеличилась втрое, обрушилась кровля
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Площадь пожара в здании кафе на западе Москвы увеличилась втрое, до 600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее главк сообщал о пожаре в кафе на Бережковской набережной на 200 "квадратах".
"Происходит загорание на общей площади около 600 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
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