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Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, заявило Минцифры - РИА Новости, 17.04.2023
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19:08 17.04.2023 (обновлено: 22:12 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/povestki-1865907521.html
Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, заявило Минцифры
Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, заявило Минцифры - РИА Новости, 17.04.2023
Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, заявило Минцифры
Оснований для рассылки повесток через портал "Госуслуги" сейчас нет, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:08
2023-04-17T22:12
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Оснований для рассылки повесток через портал "Госуслуги" сейчас нет, сообщило Минцифры в Telegram-канале.Закон в явном виде предусматривает использование "Госуслуг" только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще создан, уточнили в ведомстве.Как указал на прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев, реестр военнообязанных начнет работать в полном объеме не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.В минувшую пятницу Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под подпись. При этом добавятся два новых — через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициатива связана не с частичной мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку систему воинского учета необходимо модернизировать. По его словам, если у людей возникают связанные с реестром вопросы, то обязанность властей — их прояснить, сейчас по этому направлению идет экспертная работа.
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россия, общество, владимир путин, армия, госуслуги, госдума рф, дмитрий песков, москва
Россия, Общество, Владимир Путин, Армия, Госуслуги, Госдума РФ, Дмитрий Песков, Москва
Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, заявило Минцифры

Минцифры разъяснило, что оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" пока нет

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Оснований для рассылки повесток через портал "Госуслуги" сейчас нет, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
«
"В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят", — говорится в публикации.
Закон в явном виде предусматривает использование "Госуслуг" только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще создан, уточнили в ведомстве.
Как указал на прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев, реестр военнообязанных начнет работать в полном объеме не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
Заявление Минобороны РФ о ходе призывной кампании - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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В минувшую пятницу Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под подпись. При этом добавятся два новых — через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициатива связана не с частичной мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку систему воинского учета необходимо модернизировать. По его словам, если у людей возникают связанные с реестром вопросы, то обязанность властей — их прояснить, сейчас по этому направлению идет экспертная работа.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
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