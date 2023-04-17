Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, заявило Минцифры
Минцифры разъяснило, что оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" пока нет
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Оснований для рассылки повесток через портал "Госуслуги" сейчас нет, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
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"В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят", — говорится в публикации.
Закон в явном виде предусматривает использование "Госуслуг" только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще создан, уточнили в ведомстве.
Как указал на прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев, реестр военнообязанных начнет работать в полном объеме не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
В минувшую пятницу Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под подпись. При этом добавятся два новых — через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициатива связана не с частичной мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку систему воинского учета необходимо модернизировать. По его словам, если у людей возникают связанные с реестром вопросы, то обязанность властей — их прояснить, сейчас по этому направлению идет экспертная работа.