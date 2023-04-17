https://ria.ru/20230417/povestki-1865907521.html

Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, заявило Минцифры

Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, заявило Минцифры - РИА Новости, 17.04.2023

Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет, заявило Минцифры

Оснований для рассылки повесток через портал "Госуслуги" сейчас нет, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:08

2023-04-17T19:08

2023-04-17T22:12

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Оснований для рассылки повесток через портал "Госуслуги" сейчас нет, сообщило Минцифры в Telegram-канале.Закон в явном виде предусматривает использование "Госуслуг" только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще создан, уточнили в ведомстве.Как указал на прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев, реестр военнообязанных начнет работать в полном объеме не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.В минувшую пятницу Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под подпись. При этом добавятся два новых — через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициатива связана не с частичной мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку систему воинского учета необходимо модернизировать. По его словам, если у людей возникают связанные с реестром вопросы, то обязанность властей — их прояснить, сейчас по этому направлению идет экспертная работа.

https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, владимир путин, армия, госуслуги, госдума рф, дмитрий песков, москва