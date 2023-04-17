https://ria.ru/20230417/povestki-1865887873.html

Военком Локтев рассказал о планах по рассылке цифровых повесток в Москве

Военком Локтев рассказал о планах по рассылке цифровых повесток в Москве - РИА Новости, 17.04.2023

Военком Локтев рассказал о планах по рассылке цифровых повесток в Москве

Жителям столицы начнут рассылать электронные повестки о призыве на военную службу после принятия соответствующего правительственного постановления, сообщил в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:07

2023-04-17T18:07

2023-04-17T19:50

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Жителям столицы начнут рассылать электронные повестки о призыве на военную службу после принятия соответствующего правительственного постановления, сообщил в пресс-центре MK.RU военком Москвы полковник Максим Локтев.Военком выразил уверенность, что весеннюю призывную кампанию удастся провести спокойно.Владимир Путин 14 апреля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. При этом добавятся два новых — через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициатива связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку эту систему необходимо модернизировать. По его словам, если у людей возникают связанные с реестром вопросы, то обязанность властей — их прояснить. Песков подчеркнул, что сейчас по этому направлению ведется экспертная работа.

https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html

https://ria.ru/20230412/popravki-1864668165.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, общество, вооруженные силы рф