https://ria.ru/20230417/povestki-1865887873.html
Военком Локтев рассказал о планах по рассылке цифровых повесток в Москве
Военком Локтев рассказал о планах по рассылке цифровых повесток в Москве - РИА Новости, 17.04.2023
Военком Локтев рассказал о планах по рассылке цифровых повесток в Москве
Жителям столицы начнут рассылать электронные повестки о призыве на военную службу после принятия соответствующего правительственного постановления, сообщил в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:07
2023-04-17T18:07
2023-04-17T19:50
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Жителям столицы начнут рассылать электронные повестки о призыве на военную службу после принятия соответствующего правительственного постановления, сообщил в пресс-центре MK.RU военком Москвы полковник Максим Локтев.Военком выразил уверенность, что весеннюю призывную кампанию удастся провести спокойно.Владимир Путин 14 апреля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. При этом добавятся два новых — через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициатива связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку эту систему необходимо модернизировать. По его словам, если у людей возникают связанные с реестром вопросы, то обязанность властей — их прояснить. Песков подчеркнул, что сейчас по этому направлению ведется экспертная работа.
https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html
https://ria.ru/20230412/popravki-1864668165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, общество, вооруженные силы рф
Москва, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Военком Локтев рассказал о планах по рассылке цифровых повесток в Москве
Военком Локтев: тестировать цифровые повестки начнут после постановления правительства
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Жителям столицы начнут рассылать электронные повестки о призыве на военную службу после принятия соответствующего правительственного постановления, сообщил в пресс-центре MK.RU военком Москвы полковник Максим Локтев.
Военком выразил уверенность, что весеннюю призывную кампанию удастся провести спокойно.
Владимир Путин 14 апреля подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и новые ограничения для уклонистов. Согласно закону, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. При этом добавятся два новых — через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.
В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова
, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, многие операции будут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициатива связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку эту систему необходимо модернизировать. По его словам, если у людей возникают связанные с реестром вопросы, то обязанность властей — их прояснить. Песков подчеркнул, что сейчас по этому направлению ведется экспертная работа.
Шадаев объяснил внесение поправок в законодательство о военном учете