https://ria.ru/20230417/poteri-1865841612.html

В Раде опасаются значительных потерь из-за эмбарго на экспорт агропродукции

В Раде опасаются значительных потерь из-за эмбарго на экспорт агропродукции - РИА Новости, 17.04.2023

В Раде опасаются значительных потерь из-за эмбарго на экспорт агропродукции

Почти треть всего объема украинского аграрного экспорта в первом квартале этого года пришлось на Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, при сохранении эмбарго на... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:54

2023-04-17T15:54

2023-04-17T15:54

румыния

украина

польша

даниил гетманцев

евросоюз

верховная рада украины

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Почти треть всего объема украинского аграрного экспорта в первом квартале этого года пришлось на Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, при сохранении эмбарго на поставки украинской агропродукции в соседние страны ЕС Украина понесет значительные потери, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "В первом квартале 2023 года на четыре приграничные страны (Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию) приходилось 28% всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27% - по зерну и маслу… Украина будет нести значительные потери из-за эмбарго на экспорт своей сельхозпродукции в соседние страны ЕС. Эти потери значительно усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку путей солидарности", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, потери в экспорте будут больше в случае присоединения к запрету других приграничных стран, прежде всего Румынии. По его информации, Румыния в прошлом году стала первой страной по объемам экспорта зерновых. В субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию, запросила у этих стран дополнительную информацию. В понедельник премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230416/selkhozproduktsii-1865703030.html

https://ria.ru/20230416/peregovory-1865707424.html

румыния

украина

польша

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румыния, украина, польша, даниил гетманцев, евросоюз, верховная рада украины, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, экономика