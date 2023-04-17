В Раде опасаются значительных потерь из-за эмбарго на экспорт агропродукции
В Раде предрекли Украине значительные потери из-за эмбарго на экспорт агропродукции в ЕС
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Почти треть всего объема украинского аграрного экспорта в первом квартале этого года пришлось на Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, при сохранении эмбарго на поставки украинской агропродукции в соседние страны ЕС Украина понесет значительные потери, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"В первом квартале 2023 года на четыре приграничные страны (Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию) приходилось 28% всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27% - по зерну и маслу… Украина будет нести значительные потери из-за эмбарго на экспорт своей сельхозпродукции в соседние страны ЕС. Эти потери значительно усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку путей солидарности", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По его словам, потери в экспорте будут больше в случае присоединения к запрету других приграничных стран, прежде всего Румынии. По его информации, Румыния в прошлом году стала первой страной по объемам экспорта зерновых.
В субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию, запросила у этих стран дополнительную информацию. В понедельник премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".