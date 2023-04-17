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США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом - РИА Новости, 17.04.2023
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20:45 17.04.2023 (обновлено: 20:46 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/politsiya-1865926193.html
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом - РИА Новости, 17.04.2023
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом
США предъявили обвинения 34 офицерам полиции КНР в связи с предполагаемым преследованием политических активистов за рубежом, в том числе на американской... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:45
2023-04-17T20:46
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. США предъявили обвинения 34 офицерам полиции КНР в связи с предполагаемым преследованием политических активистов за рубежом, в том числе на американской территории, заявил в понедельник прокурор США по восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис. По словам представителя американской юстиции, указанные лица обвиняются в преследовании демократических активистов и диссидентов, находящихся за пределами КНР, в том числе в Нью-Йорке.
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом

США обвинили 34 офицеров полиции КНР в предполагаемом преследовании активистов за рубежом

© Fotolia / FotokonПолицейский, Китай
Полицейский, Китай - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Fotolia / Fotokon
Полицейский, Китай. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. США предъявили обвинения 34 офицерам полиции КНР в связи с предполагаемым преследованием политических активистов за рубежом, в том числе на американской территории, заявил в понедельник прокурор США по восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис.
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"Я предъявляю обвинения 34 офицерам полиции КНР, которые входят в оперативную группу, именуемую рабочей группой "спецпроекта 912". Эта оперативная группа не является обычной полицией. Она не защищает людей и не борется с преступлениями – она совершает преступления", - сказал Пис в ходе пресс-конференции.
По словам представителя американской юстиции, указанные лица обвиняются в преследовании демократических активистов и диссидентов, находящихся за пределами КНР, в том числе в Нью-Йорке.
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