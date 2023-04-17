https://ria.ru/20230417/politsiya-1865926193.html

США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом

США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом - РИА Новости, 17.04.2023

США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом

США предъявили обвинения 34 офицерам полиции КНР в связи с предполагаемым преследованием политических активистов за рубежом, в том числе на американской... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T20:45

2023-04-17T20:45

2023-04-17T20:46

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. США предъявили обвинения 34 офицерам полиции КНР в связи с предполагаемым преследованием политических активистов за рубежом, в том числе на американской территории, заявил в понедельник прокурор США по восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис. По словам представителя американской юстиции, указанные лица обвиняются в преследовании демократических активистов и диссидентов, находящихся за пределами КНР, в том числе в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864896528.html

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в мире, китай, сша