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Захарова предостерегла Британию от политизации правозащитной тематики - РИА Новости, 17.04.2023
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21:51 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/politizatsiya-1865939515.html
Захарова предостерегла Британию от политизации правозащитной тематики
Захарова предостерегла Британию от политизации правозащитной тематики - РИА Новости, 17.04.2023
Захарова предостерегла Британию от политизации правозащитной тематики
Москва предостерегает британские власти от политизации правозащитной тематики в международных делах и призывает отказаться от неоколониальных привычек в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:51
2023-04-17T21:51
в мире
сша
мария захарова
владимир кара-мурза
великобритания
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва предостерегает британские власти от политизации правозащитной тематики в международных делах и призывает отказаться от неоколониальных привычек в дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В понедельник утром Мосгорсуд проговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В ходе оглашения отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в США. Оглашение его приговора посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Налицо очередной пример беззастенчивого лицемерия. Нам хорошо известно, как в подобных случаях действует британская сторона, которая, прикрываясь сомнительным тезисом о независимости собственной судебной системы, печально "славится" явно политически мотивированными решениями в отношении независимых журналистов. В частности, весьма показательно бесчеловечное отношение британской Фемиды к Джулиану Ассанжу, которое вызвало справедливую волну возмущения во всем мире. Вынуждены вновь предостеречь британские власти от политизации правозащитной тематики в международных делах и призвать отказаться от неоколониальных привычек в дипломатии", - заявила Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, сша, мария захарова, владимир кара-мурза, великобритания
В мире, США, Мария Захарова, Владимир Кара-Мурза, Великобритания
Захарова предостерегла Британию от политизации правозащитной тематики

Захарова предостерегла Лондон от политизации правозащитной тематики в международных делах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва предостерегает британские власти от политизации правозащитной тематики в международных делах и призывает отказаться от неоколониальных привычек в дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник утром Мосгорсуд проговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В ходе оглашения отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в США. Оглашение его приговора посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Налицо очередной пример беззастенчивого лицемерия. Нам хорошо известно, как в подобных случаях действует британская сторона, которая, прикрываясь сомнительным тезисом о независимости собственной судебной системы, печально "славится" явно политически мотивированными решениями в отношении независимых журналистов. В частности, весьма показательно бесчеловечное отношение британской Фемиды к Джулиану Ассанжу, которое вызвало справедливую волну возмущения во всем мире. Вынуждены вновь предостеречь британские власти от политизации правозащитной тематики в международных делах и призвать отказаться от неоколониальных привычек в дипломатии", - заявила Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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