https://ria.ru/20230417/politika-1865834686.html

России выкатили ультиматум по "Северным потокам". Придется ответить жестко

России выкатили ультиматум по "Северным потокам". Придется ответить жестко - РИА Новости, 17.04.2023

России выкатили ультиматум по "Северным потокам". Придется ответить жестко

Запад продолжает собственные расследования теракта на "Северных потоках". Но Москву допускать к этому делу страны ЕС по-прежнему не желают. Хотя Россия на всех... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:27

2023-04-17T15:27

2023-04-17T15:34

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евросоюз

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Запад продолжает собственные расследования теракта на "Северных потоках". Но Москву допускать к этому делу страны ЕС по-прежнему не желают. Хотя Россия на всех уровнях говорила о необходимости включения ее в процесс. Несговорчивость европейцев может дорого обойтись им самим.Путина не услышалиКогда в прошлом месяце президент России принимал верительные от новых послов, он отдельно обратился к дипломату из Дании. Копенгаген ведет свое расследование диверсий на "Севпотоках". По словам Путина, Москва выступает за создание международной комиссии — с участием РФ — и надеется, что датская сторона эту идею поддержит.Однако в Дании это заявление, видимо, пропустили мимо ушей. Как рассказал в начале недели российский посол в Копенгагене Владимир Барбин, "до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах". "Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования", — отметил дипломат.Взаимоисключающие версииМежду тем количество объяснений причин взрывов только растет. Так, прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что к диверсиям на "Севпотоках" могут быть причастны лица, действующие при поддержке госструктур."Учитывая все обстоятельства, нашим главным направлением расследования является то, что за инцидентами стоит некое государство", — отметил шведский представитель. И тут же поставил под сомнение сказанное, уточнив: он "не исключает, что есть и негосударственные субъекты, способные совершить подобные действия". Однако в таком случае речь идет о небольшом числе компаний или группировок, добавил он.Первыми историю с некими проукраинскими активистами раскрутила американская пресса, их публикацию подхватили немецкие СМИ, которые даже якобы отследили яхту, использованную диверсантами.В США все еще нет единства мнений по поводу инцидента. Журналист-расследователь Сеймур Херш, первым сообщивший об американском участии в теракте, по-прежнему настаивает на своей версии. Экс-президент Дональд Трамп в интервью заявил, что не хочет ставить свою страну под удар, но может точно сказать: за взрывами стоит не Россия.Выстрел в ногуРанее представители РФ распространили среди членов Совбеза ООН копии переписок с Данией, Швецией и Германией. Эти записи позволяют убедиться, что упомянутые страны, вопреки заверениям, не информируют Москву о ходе проводимых ими расследований.Реакции на российские действия не последовало. Фактически Запад в ультимативной форме отказывает Москве хоть в каком-то влиянии на расследование. И это играет уже против ЕС.Косвенные обвинения США в адрес Украины подрывают общеевропейское единство. Киев принимает в штыки намеки на свое участие. А читатели газет все меньше верят постоянно множащимся версиям.Наконец, сугубо практический аспект. Европа заинтересована в восстановлении поставок, пусть и в долгосрочной перспективе. Например, премьер-министр немецкой Саксонии Майкл Кречмер осенью заявлял о том, что после окончания боевых действий на Украине Германия должна иметь возможность получать российский газ. В начале года он же говорил о необходимости ремонта поврежденного трубопровода. В условиях, когда Москва исключена из расследования, все эти пожелания повиснут в воздухе."Рассуждать сейчас о ремонте газопроводов представляется преждевременным, — отметил в частности посол Барбин. — Такая возможность, наверное, могла быть рассмотрена только в случае заинтересованности европейских стран в поставках российского газа по этому маршруту". Пока же ЕС и США больше заняты перекладыванием ответственности и затягиванием расследования.

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в мире, россия, москва, дания, владимир барбин, сеймур херш, дональд трамп, евросоюз, оон, северный поток