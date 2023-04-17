https://ria.ru/20230417/pogoda-1865727917.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 17.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в первой половине дня и до плюс 16 градусов ожидают жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:13

2023-04-17T08:13

2023-04-17T08:13

общество

москва

александр синенков

погода

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в первой половине дня и до плюс 16 градусов ожидают жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем в Москве сегодня облачную с прояснениями погоду, в первую половину дня местами возможен кратковременный небольшой дождь. Максимальная температура в столице - плюс 14-16, по области - от плюс 12 до плюс 17 градусов", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, слабый 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, александр синенков, погода