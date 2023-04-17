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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 17.04.2023
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08:13 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/pogoda-1865727917.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 17.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в первой половине дня и до плюс 16 градусов ожидают жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:13
2023-04-17T08:13
общество
москва
александр синенков
погода
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в первой половине дня и до плюс 16 градусов ожидают жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем в Москве сегодня облачную с прояснениями погоду, в первую половину дня местами возможен кратковременный небольшой дождь. Максимальная температура в столице - плюс 14-16, по области - от плюс 12 до плюс 17 градусов", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, слабый 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, александр синенков, погода
Общество, Москва, Александр Синенков, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются небольшой дождь и до 16 градусов тепла

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в первой половине дня и до плюс 16 градусов ожидают жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем в Москве сегодня облачную с прояснениями погоду, в первую половину дня местами возможен кратковременный небольшой дождь. Максимальная температура в столице - плюс 14-16, по области - от плюс 12 до плюс 17 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, слабый 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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