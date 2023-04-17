https://ria.ru/20230417/pogibshie-1865842752.html

В Судане в вооруженных столкновениях погибли более ста мирных жителей

В Судане в вооруженных столкновениях погибли более ста мирных жителей - РИА Новости, 17.04.2023

В Судане в вооруженных столкновениях погибли более ста мирных жителей

Более 100 мирных жителей погибли в Судане из-за вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), сообщает телеканал Al-Arabiya со... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:55

2023-04-17T15:55

2023-04-17T16:13

в мире

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dfcb64313fecf9e095bbc8b3da993c.jpg

КАИР, 17 апр - РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли в Судане из-за вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на комитет суданских врачей.Комитет врачей добавил, что не может сосчитать число погибших военных.В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html

https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html

судан

хартум (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме