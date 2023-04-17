В Судане в вооруженных столкновениях погибли более ста мирных жителей
СМИ: в Судане в вооруженных столкновениях между армией и СБР погибли более ста человек
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
КАИР, 17 апр - РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли в Судане из-за вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на комитет суданских врачей.
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"Более 100 мирных жителей погибли в столкновениях в (суданской столице - ред.) Хартуме и за его пределами", - заявили телеканалу в комитете.
Комитет врачей добавил, что не может сосчитать число погибших военных.
В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.