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В Судане в вооруженных столкновениях погибли более ста мирных жителей - РИА Новости, 17.04.2023
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15:55 17.04.2023 (обновлено: 16:13 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/pogibshie-1865842752.html
В Судане в вооруженных столкновениях погибли более ста мирных жителей
В Судане в вооруженных столкновениях погибли более ста мирных жителей - РИА Новости, 17.04.2023
В Судане в вооруженных столкновениях погибли более ста мирных жителей
Более 100 мирных жителей погибли в Судане из-за вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), сообщает телеканал Al-Arabiya со... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:55
2023-04-17T16:13
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли в Судане из-за вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на комитет суданских врачей.Комитет врачей добавил, что не может сосчитать число погибших военных.В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html
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в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
В Судане в вооруженных столкновениях погибли более ста мирных жителей

СМИ: в Судане в вооруженных столкновениях между армией и СБР погибли более ста человек

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 17 апр - РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли в Судане из-за вооруженных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на комитет суданских врачей.
«
"Более 100 мирных жителей погибли в столкновениях в (суданской столице - ред.) Хартуме и за его пределами", - заявили телеканалу в комитете.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Судан выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране
Вчера, 15:33
Комитет врачей добавил, что не может сосчитать число погибших военных.
В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, армия потребовала от них покинуть город. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В СБР Судана утверждают, что армия бомбит мирных жителей с воздуха
Вчера, 15:22
 
В миреСуданХартум (город)Столкновения в Хартуме
 
 
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