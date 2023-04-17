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В Нижнем Новгороде ищут "флегматичного поджигателя" - РИА Новости, 17.04.2023
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16:29 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/podzhog-1865852236.html
В Нижнем Новгороде ищут "флегматичного поджигателя"
В Нижнем Новгороде ищут "флегматичного поджигателя" - РИА Новости, 17.04.2023
В Нижнем Новгороде ищут "флегматичного поджигателя"
Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, который поджег автомобильную шину возле двери подъезда многоэтажки, сообщили журналистам в ГУМВД по Нижегородской... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:29
2023-04-17T16:29
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, который поджег автомобильную шину возле двери подъезда многоэтажки, сообщили журналистам в ГУМВД по Нижегородской области. Ранее в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео с камеры наблюдения, как неизвестный мужчина, не торопясь, подошел к двери в подъезд, положил возле него автопокрышку, облил ее какой-то горючей жидкостью, не спеша дошел до урны, выбросил бутылку, вернулся к шине и поджег ее. После чего невозмутимо удалился. Потушить огонь помогли прохожие. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сообщение от местной жительницы "по факту поджога автомобильных покрышек у подъезда одного из многоквартирных домов, расположенного на улице Коминтерна", поступило в полицию 15 апреля. "В настоящее время сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется поиск поджигателя", - заявили в региональном управлении МВД.
https://ria.ru/20230317/podzhog-1858543161.html
нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде ищут "флегматичного поджигателя"

Нижегородская полиция разыскивает мужчину, устроившего поджог возле двери многоэтажки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, который поджег автомобильную шину возле двери подъезда многоэтажки, сообщили журналистам в ГУМВД по Нижегородской области.
Ранее в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео с камеры наблюдения, как неизвестный мужчина, не торопясь, подошел к двери в подъезд, положил возле него автопокрышку, облил ее какой-то горючей жидкостью, не спеша дошел до урны, выбросил бутылку, вернулся к шине и поджег ее. После чего невозмутимо удалился. Потушить огонь помогли прохожие.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, сообщение от местной жительницы "по факту поджога автомобильных покрышек у подъезда одного из многоквартирных домов, расположенного на улице Коминтерна", поступило в полицию 15 апреля.
"В настоящее время сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется поиск поджигателя", - заявили в региональном управлении МВД.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек
17 марта, 12:00
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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