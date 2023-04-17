https://ria.ru/20230417/podzhog-1865852236.html

В Нижнем Новгороде ищут "флегматичного поджигателя"

В Нижнем Новгороде ищут "флегматичного поджигателя" - РИА Новости, 17.04.2023

В Нижнем Новгороде ищут "флегматичного поджигателя"

Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, который поджег автомобильную шину возле двери подъезда многоэтажки, сообщили журналистам в ГУМВД по Нижегородской... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:29

2023-04-17T16:29

2023-04-17T16:29

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, который поджег автомобильную шину возле двери подъезда многоэтажки, сообщили журналистам в ГУМВД по Нижегородской области. Ранее в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео с камеры наблюдения, как неизвестный мужчина, не торопясь, подошел к двери в подъезд, положил возле него автопокрышку, облил ее какой-то горючей жидкостью, не спеша дошел до урны, выбросил бутылку, вернулся к шине и поджег ее. После чего невозмутимо удалился. Потушить огонь помогли прохожие. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сообщение от местной жительницы "по факту поджога автомобильных покрышек у подъезда одного из многоквартирных домов, расположенного на улице Коминтерна", поступило в полицию 15 апреля. "В настоящее время сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется поиск поджигателя", - заявили в региональном управлении МВД.

https://ria.ru/20230317/podzhog-1858543161.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)