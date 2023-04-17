https://ria.ru/20230417/podderzhka-1865734361.html
Власти ЦАР рассчитывают на поддержку России для развития аграрного сектора
Власти ЦАР рассчитывают на поддержку России для развития аграрного сектора - РИА Новости, 17.04.2023
Власти ЦАР рассчитывают на поддержку России для развития аграрного сектора
Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) рассчитывают на поддержку российских предпринимателей, в особенности в промышленной сфере, для развития аграрного... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:25
2023-04-17T09:25
2023-04-17T09:25
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БАНГИ, 17 апр - РИА Новости. Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) рассчитывают на поддержку российских предпринимателей, в особенности в промышленной сфере, для развития аграрного сектора страны, заявила РИА Новости министр торговли и промышленности ЦАР Леа Мбуа Думта. "Мы рассчитываем на помощь российского частного сектора, в особенности промышленников, чтобы развивать сельское хозяйство… К сожалению, все наше производство ведется примитивными методами - нам не хватает технологий, а в силу этого и объемов производства", - сказала министр. По словам главы ведомства, сейчас обсуждается тема механизации аграрного сектора страны, чтобы выйти на более высокие объемы производства и экспорт. Думта высказалась в том числе в поддержку переговоров о сотрудничестве с российскими машиностроительными компаниями, такими как "АвтоВАЗ" и "Камаз", для закупки их продукции. Однако, по ее словам, необходимо сначала обеспечить техническое состояние и безопасность автомобильных дорог в ЦАР. Говоря о сотрудничестве с РФ в целом, глава ведомства отметила, что оно "развивается очень быстро в соответствии с пожеланиями президентов ЦАР и РФ". "Думаю, что эти отношения будут укрепляться на благо российского и центральноафриканского народов… ЦАР остается страной-импортером, Россия для нас - приоритетный партнер, мы приветствуем любую продукцию, которую можно импортировать из РФ… Благодаря сотрудничеству с Россией можно улучшить снабжение страны и условия жизни граждан", - подчеркнула она. Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что Москве и Банги необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли.
https://ria.ru/20230322/manifestatsiya-1859865750.html
https://ria.ru/20230308/tsar-1856592286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, цар
Власти ЦАР рассчитывают на поддержку России для развития аграрного сектора
Министр Леа Мбуа Думта: ЦАР рассчитывает на поддержку России в развитии аграрного сектора
БАНГИ, 17 апр - РИА Новости. Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) рассчитывают на поддержку российских предпринимателей, в особенности в промышленной сфере, для развития аграрного сектора страны, заявила РИА Новости министр торговли и промышленности ЦАР Леа Мбуа Думта.
"Мы рассчитываем на помощь российского частного сектора, в особенности промышленников, чтобы развивать сельское хозяйство… К сожалению, все наше производство ведется примитивными методами - нам не хватает технологий, а в силу этого и объемов производства", - сказала министр.
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По словам главы ведомства, сейчас обсуждается тема механизации аграрного сектора страны, чтобы выйти на более высокие объемы производства и экспорт. Думта высказалась в том числе в поддержку переговоров о сотрудничестве с российскими машиностроительными компаниями, такими как "АвтоВАЗ" и "Камаз", для закупки их продукции. Однако, по ее словам, необходимо сначала обеспечить техническое состояние и безопасность автомобильных дорог в ЦАР.
Говоря о сотрудничестве с РФ в целом, глава ведомства отметила, что оно "развивается очень быстро в соответствии с пожеланиями президентов ЦАР и РФ". "Думаю, что эти отношения будут укрепляться на благо российского и центральноафриканского народов… ЦАР остается страной-импортером, Россия для нас - приоритетный партнер, мы приветствуем любую продукцию, которую можно импортировать из РФ… Благодаря сотрудничеству с Россией можно улучшить снабжение страны и условия жизни граждан", - подчеркнула она.
Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи
заявил РИА Новости, что Москве
и Банги
необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ
в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли.
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