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Кондратьев поручил провести в школах Кубани акцию "Бессмертный полк" - РИА Новости, 17.04.2023
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Краснодарский край
 
17:51 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/pobeda-1865881153.html
Кондратьев поручил провести в школах Кубани акцию "Бессмертный полк"
Кондратьев поручил провести в школах Кубани акцию "Бессмертный полк" - РИА Новости, 17.04.2023
Кондратьев поручил провести в школах Кубани акцию "Бессмертный полк"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести в школах региона акцию "Бессмертный полк" в преддверии Дня Победы. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:51
2023-04-17T17:51
краснодарский край
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
сергей кириенко
парад победы
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести в школах региона акцию "Бессмертный полк" в преддверии Дня Победы. "Ко Дню Победы проведем в наших школах акцию "Бессмертный полк". У нас в крае всего 1240 учебных заведений. Каждый учащийся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких - участников войны, поделиться историей своего героя", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Он отметил, что поручил проработку этого мероприятия министерству образования края. Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал предложение провести акцию "Бессмертный полк" в школах в преддверии Дня Победы, которое озвучила в ходе всероссийского форума "Новая философия воспитания" одна из его участниц.
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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, сергей кириенко, парад победы
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Сергей Кириенко, Парад Победы
Кондратьев поручил провести в школах Кубани акцию "Бессмертный полк"

Кондратьев поручил провести в школах Кубани акцию "Бессмертный полк" ко Дню Победы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести в школах региона акцию "Бессмертный полк" в преддверии Дня Победы.
"Ко Дню Победы проведем в наших школах акцию "Бессмертный полк". У нас в крае всего 1240 учебных заведений. Каждый учащийся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких - участников войны, поделиться историей своего героя", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Он отметил, что поручил проработку этого мероприятия министерству образования края.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал предложение провести акцию "Бессмертный полк" в школах в преддверии Дня Победы, которое озвучила в ходе всероссийского форума "Новая философия воспитания" одна из его участниц.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Воронеже "Бессмертный полк" проведут в онлайн-формате
Вчера, 17:25
 
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевСергей КириенкоПарад Победы
 
 
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