https://ria.ru/20230417/pobeda-1865881153.html

Кондратьев поручил провести в школах Кубани акцию "Бессмертный полк"

Кондратьев поручил провести в школах Кубани акцию "Бессмертный полк" - РИА Новости, 17.04.2023

Кондратьев поручил провести в школах Кубани акцию "Бессмертный полк"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести в школах региона акцию "Бессмертный полк" в преддверии Дня Победы. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:51

2023-04-17T17:51

2023-04-17T17:51

краснодарский край

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

сергей кириенко

парад победы

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести в школах региона акцию "Бессмертный полк" в преддверии Дня Победы. "Ко Дню Победы проведем в наших школах акцию "Бессмертный полк". У нас в крае всего 1240 учебных заведений. Каждый учащийся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких - участников войны, поделиться историей своего героя", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Он отметил, что поручил проработку этого мероприятия министерству образования края. Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал предложение провести акцию "Бессмертный полк" в школах в преддверии Дня Победы, которое озвучила в ходе всероссийского форума "Новая философия воспитания" одна из его участниц.

https://ria.ru/20230417/polk-1865867826.html

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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, сергей кириенко, парад победы