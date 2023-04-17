https://ria.ru/20230417/palliativ-1865887551.html

Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 8,4 тысячи звонков

Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 8,4 тысячи звонков - РИА Новости, 17.04.2023

Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 8,4 тысячи звонков

Горячая линия по паллиативной помощи в Московской области с лета 2022 года приняла свыше 8,4 тысячи звонков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:06

2023-04-17T18:06

2023-04-17T18:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750577917_0:116:3175:1902_1920x0_80_0_0_be4bd833743224c4b2c0ba30d450385c.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Горячая линия по паллиативной помощи в Московской области с лета 2022 года приняла свыше 8,4 тысячи звонков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.В регионе работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи жителям Подмосковья. Его основная задача - координация оказания медицинской помощи паллиативным пациентам в стационарах и поликлиниках, работа патронажных бригад, маршрутизация пациентов, исходя из наличия свободного коечного фонда."Круглосуточная горячая линия и координационный центр по паллиативу начали свою работу в начале лета прошлого года. Всего за это время поступило уже более 8,4 тысячи звонков, госпитализировано более 320 пациентов в паллиативные отделения", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Как отмечается в сообщении, задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: +7 (498) 683-83-83.

https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860874110.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова