https://ria.ru/20230417/palliativ-1865887551.html
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 8,4 тысячи звонков
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 8,4 тысячи звонков - РИА Новости, 17.04.2023
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 8,4 тысячи звонков
Горячая линия по паллиативной помощи в Московской области с лета 2022 года приняла свыше 8,4 тысячи звонков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:06
2023-04-17T18:06
2023-04-17T18:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Горячая линия по паллиативной помощи в Московской области с лета 2022 года приняла свыше 8,4 тысячи звонков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.В регионе работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи жителям Подмосковья. Его основная задача - координация оказания медицинской помощи паллиативным пациентам в стационарах и поликлиниках, работа патронажных бригад, маршрутизация пациентов, исходя из наличия свободного коечного фонда."Круглосуточная горячая линия и координационный центр по паллиативу начали свою работу в начале лета прошлого года. Всего за это время поступило уже более 8,4 тысячи звонков, госпитализировано более 320 пациентов в паллиативные отделения", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Как отмечается в сообщении, задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: +7 (498) 683-83-83.
https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860874110.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Горячая линия по паллиативной помощи в Московской области с лета 2022 года приняла свыше 8,4 тысячи звонков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
В регионе работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи жителям Подмосковья. Его основная задача - координация оказания медицинской помощи паллиативным пациентам в стационарах и поликлиниках, работа патронажных бригад, маршрутизация пациентов, исходя из наличия свободного коечного фонда.
"Круглосуточная горячая линия и координационный центр по паллиативу начали свою работу в начале лета прошлого года. Всего за это время поступило уже более 8,4 тысячи звонков, госпитализировано более 320 пациентов в паллиативные отделения", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой
.
Как отмечается в сообщении, задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: +7 (498) 683-83-83.
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