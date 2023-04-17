https://ria.ru/20230417/omdurman-1865797548.html

В нескольких районах города Омдурман в Судане произошла стрельба

В нескольких районах города Омдурман в Судане произошла стрельба - РИА Новости, 17.04.2023

В нескольких районах города Омдурман в Судане произошла стрельба

Интенсивная стрельба идет в различных районах города Омдурман (город-спутник суданской столицы Хартума), пострадал один военнослужащий суданской армии, передает РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:22

2023-04-17T13:22

2023-04-17T13:40

в мире

судан

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Интенсивная стрельба идет в различных районах города Омдурман (город-спутник суданской столицы Хартума), пострадал один военнослужащий суданской армии, передает корреспондент РИА Новости.Согласно источникам РИА Новости, здания телерадиовещания Судана находятся под контролем СБР, само вещание периодически прерывается.В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили (СБР) свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865568634.html

судан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, столкновения в хартуме