https://ria.ru/20230417/ogon-1865848881.html

Благодатный огонь привезли в Крым

Благодатный огонь привезли в Крым - РИА Новости, 17.04.2023

Благодатный огонь привезли в Крым

Благодатный огонь доставлен в Крым, его встреча является важной традицией для крымчан, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:19

2023-04-17T16:19

2023-04-17T16:19

религия

симферополь

иерусалим

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иисус христос

пасха

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Благодатный огонь доставлен в Крым, его встреча является важной традицией для крымчан, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Встреча Благодатного огня состоялась в понедельник в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречали 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен в воскресенье в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

симферополь

иерусалим

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

симферополь, иерусалим, владимир константинов, александр невский, иисус христос, пасха, россия