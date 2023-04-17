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США обвинили 44 человека в "китайских схемах репрессий" против американцев - РИА Новости, 17.04.2023
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21:11 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/obvinenie-1865932098.html
США обвинили 44 человека в "китайских схемах репрессий" против американцев
США обвинили 44 человека в "китайских схемах репрессий" против американцев - РИА Новости, 17.04.2023
США обвинили 44 человека в "китайских схемах репрессий" против американцев
США предъявили обвинения 44 лицам, в том числе 40 сотрудникам полиции Китая, в международных схемах репрессий против американских резидентов, указано в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:11
2023-04-17T21:11
в мире
сша
китай
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США предъявили обвинения 44 лицам, в том числе 40 сотрудникам полиции Китая, в международных схемах репрессий против американских резидентов, указано в опубликованном в понедельник документе минюста страны. "Два уголовных дела… предъявляют обвинения 44 ответчикам в различных преступлениях, связанных с усилиями национальной полиции КНР по нападкам на лиц китайской национальности, проживающих в Нью-Йорке и других частях США", - указано в документе. Уточняется, что 40 человек из этого числа являются "офицерами национальной полиции Китая", обвиняемыми в "транснациональных схемах репрессий" против жителей США.
https://ria.ru/20230417/politsiya-1865926193.html
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китай
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в мире, сша, китай, нью-йорк (город)
В мире, США, Китай, Нью-Йорк (город)
США обвинили 44 человека в "китайских схемах репрессий" против американцев

США обвинили 44 человека в международных схемах Китая по репрессиям американцев

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США предъявили обвинения 44 лицам, в том числе 40 сотрудникам полиции Китая, в международных схемах репрессий против американских резидентов, указано в опубликованном в понедельник документе минюста страны.
"Два уголовных дела… предъявляют обвинения 44 ответчикам в различных преступлениях, связанных с усилиями национальной полиции КНР по нападкам на лиц китайской национальности, проживающих в Нью-Йорке и других частях США", - указано в документе.
Уточняется, что 40 человек из этого числа являются "офицерами национальной полиции Китая", обвиняемыми в "транснациональных схемах репрессий" против жителей США.
Полицейский, Китай - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом
Вчера, 20:45
 
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