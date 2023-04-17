https://ria.ru/20230417/obvinenie-1865932098.html
США обвинили 44 человека в "китайских схемах репрессий" против американцев
США обвинили 44 человека в "китайских схемах репрессий" против американцев - РИА Новости, 17.04.2023
США обвинили 44 человека в "китайских схемах репрессий" против американцев
США предъявили обвинения 44 лицам, в том числе 40 сотрудникам полиции Китая, в международных схемах репрессий против американских резидентов, указано в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:11
2023-04-17T21:11
2023-04-17T21:11
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США предъявили обвинения 44 лицам, в том числе 40 сотрудникам полиции Китая, в международных схемах репрессий против американских резидентов, указано в опубликованном в понедельник документе минюста страны. "Два уголовных дела… предъявляют обвинения 44 ответчикам в различных преступлениях, связанных с усилиями национальной полиции КНР по нападкам на лиц китайской национальности, проживающих в Нью-Йорке и других частях США", - указано в документе. Уточняется, что 40 человек из этого числа являются "офицерами национальной полиции Китая", обвиняемыми в "транснациональных схемах репрессий" против жителей США.
https://ria.ru/20230417/politsiya-1865926193.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, нью-йорк (город)
В мире, США, Китай, Нью-Йорк (город)
США обвинили 44 человека в "китайских схемах репрессий" против американцев
США обвинили 44 человека в международных схемах Китая по репрессиям американцев