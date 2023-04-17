https://ria.ru/20230417/obvinenie-1865827407.html
Обвинение запросило шестилетний срок для жительницы Урала, продавшей сына
Обвинение запросило шестилетний срок для жительницы Урала, продавшей сына - РИА Новости, 17.04.2023
Обвинение запросило шестилетний срок для жительницы Урала, продавшей сына
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы жительнице Екатеринбурга, обвиняемой в продаже своего 7-летнего сына за 300 тысяч... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:03
2023-04-17T15:03
2023-04-17T15:04
происшествия
екатеринбург
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы жительнице Екатеринбурга, обвиняемой в продаже своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей, сообщает в понедельник региональная прокуратура. По информации СУСК и прокуратуры, в конце июля прошлого года 36-летняя многодетная мать Наргиз Айтмановой из Екатеринбурга разместила в интернете объявление о продаже сына за 300 тысяч рублей. На женщину вышли полиция и волонтеры организации, занимающейся борьбой с торговлей людьми. Матери ребенка назначили встречу в торговом центре, где она передала сына со всеми имеющимися у него документами покупательнице, после чего была задержана. Айтмановой предъявлено обвинение по статье о "купле-продаже несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее". "Сегодня государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230414/proverka-1865352171.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, урал
Происшествия, Екатеринбург, Урал
Обвинение запросило шестилетний срок для жительницы Урала, продавшей сына
Обвинение запросило шестилетний срок для жительницы Урала, продавшей семилетнего сына