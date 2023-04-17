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Украинские военные обстреляли Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/obstrel-1865917518.html
Украинские военные обстреляли Васильевку в Запорожской области
Украинские военные обстреляли Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 17.04.2023
Украинские военные обстреляли Васильевку в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли в понедельник из РСЗО "Град" город Васильевка в Запорожской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:58
2023-04-17T19:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли в понедельник из РСЗО "Град" город Васильевка в Запорожской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил журналистам представитель городской администрации. "Сегодня около 18.10 мск боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО "Град" по городу Васильевка. Били прицельно по гражданской инфраструктуре. На данный момент известно о трёх раненых мирных жителях и повреждении здания магазина. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - сказал представитель администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Васильевку в Запорожской области

При обстреле города Васильевка в Запорожской области три человека получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли в понедельник из РСЗО "Град" город Васильевка в Запорожской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил журналистам представитель городской администрации.
"Сегодня около 18.10 мск боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО "Град" по городу Васильевка. Били прицельно по гражданской инфраструктуре. На данный момент известно о трёх раненых мирных жителях и повреждении здания магазина. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - сказал представитель администрации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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