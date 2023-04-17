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Минпросвещения раскритиковало плохую подготовку айтишников - РИА Новости, 17.04.2023
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12:22 17.04.2023 (обновлено: 12:29 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/obrazovanie-1865779344.html
Минпросвещения раскритиковало плохую подготовку айтишников
Минпросвещения раскритиковало плохую подготовку айтишников - РИА Новости, 17.04.2023
Минпросвещения раскритиковало плохую подготовку айтишников
Минпросвещения России считает время подготовки IT-специалистов в колледжах не соответствующим вызовам современного рынка труда, сообщила замдиректора... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:22
2023-04-17T12:29
общество
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минпросвещения России считает время подготовки IT-специалистов в колледжах не соответствующим вызовам современного рынка труда, сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Марина Софронова. "Не секрет, что по многим специальностям, даже в системе профобразования, подготовка ведется достаточно долго, до пяти лет. Мы считаем, что в системе IT это не совсем соответствует вызовам современного рынка труда", - сказала Софронова на парламентских слушаниях комитета по просвещению на тему: "Совершенствование правовых и организационных механизмов подготовки IT-специалистов" в Госдуме. Она добавила, что министерство в 2023 году в рамках проекта "Профессионалитет" ведет набор заявок на создание кластеров в IT-сфере, по шести образовательным программам заявки уже поданы. С 1 сентября 2022 года в России начал работу проект "Профессионалитет", который призван помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
https://radiosputnik.ria.ru/20230324/aytishnik-1860433886.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Минпросвещения раскритиковало плохую подготовку айтишников

Минпросвещения назвало подготовку айтишников не соответствующей вызовам рынка труда

© РИА Новости / Евгений БиятовСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Студенты на лекции . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минпросвещения России считает время подготовки IT-специалистов в колледжах не соответствующим вызовам современного рынка труда, сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Марина Софронова.
"Не секрет, что по многим специальностям, даже в системе профобразования, подготовка ведется достаточно долго, до пяти лет. Мы считаем, что в системе IT это не совсем соответствует вызовам современного рынка труда", - сказала Софронова на парламентских слушаниях комитета по просвещению на тему: "Совершенствование правовых и организационных механизмов подготовки IT-специалистов" в Госдуме.
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Она добавила, что министерство в 2023 году в рамках проекта "Профессионалитет" ведет набор заявок на создание кластеров в IT-сфере, по шести образовательным программам заявки уже поданы.
С 1 сентября 2022 года в России начал работу проект "Профессионалитет", который призван помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
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