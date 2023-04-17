Страны G7 оставят неизменным потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ
Reuters: страны G7 оставят потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 60 долларов
Нефтяные качалки компании "Татнефть". Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Страны G7 оставят потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 60 долларов, несмотря на активный рост цен на сырье последние несколько недель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного официального представителя коалиции.
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"Коалиция стран "Большой семерки" сохранит потолок цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на рост мировых цен на нефть и призывы некоторых стран к снижению показателя", - пишет агентство.
Стоимость нефти демонстрировала рост последние четыре недели, за это время Brent подорожал примерно на 18%, WTI - на 23%.
По словам источника Рейтера, страны пришли к выводу, что потолок цен на российскую нефть способствуют ограничению доходов РФ, а также поддержанию стабильности энергетического рынка. В то же время, представители коалиции отметили, что будут продолжать координировать свои действия для обеспечения эффективного мониторинга и правоприменения.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.