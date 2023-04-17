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Страны G7 оставят неизменным потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:04 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/neft-1865863106.html
Страны G7 оставят неизменным потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ
Страны G7 оставят неизменным потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2023
Страны G7 оставят неизменным потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ
Страны G7 оставят потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 60 долларов, несмотря на активный рост цен на сырье последние несколько недель, сообщает... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:04
2023-04-17T17:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
g7
санкции
санкции в отношении россии
нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Страны G7 оставят потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 60 долларов, несмотря на активный рост цен на сырье последние несколько недель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного официального представителя коалиции. Стоимость нефти демонстрировала рост последние четыре недели, за это время Brent подорожал примерно на 18%, WTI - на 23%. По словам источника Рейтера, страны пришли к выводу, что потолок цен на российскую нефть способствуют ограничению доходов РФ, а также поддержанию стабильности энергетического рынка. В то же время, представители коалиции отметили, что будут продолжать координировать свои действия для обеспечения эффективного мониторинга и правоприменения. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.
https://ria.ru/20230417/energetika-1865719233.html
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экономика, россия, g7, санкции, санкции в отношении россии, нефть, цены на нефть, в мире, евросоюз
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, G7, Санкции, Санкции в отношении России, Нефть, Цены на нефть, В мире, Евросоюз
Страны G7 оставят неизменным потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ

Reuters: страны G7 оставят потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 60 долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки компании "Татнефть"
Нефтяные качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки компании "Татнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Страны G7 оставят потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 60 долларов, несмотря на активный рост цен на сырье последние несколько недель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного официального представителя коалиции.
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"Коалиция стран "Большой семерки" сохранит потолок цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на рост мировых цен на нефть и призывы некоторых стран к снижению показателя", - пишет агентство.
Стоимость нефти демонстрировала рост последние четыре недели, за это время Brent подорожал примерно на 18%, WTI - на 23%.
По словам источника Рейтера, страны пришли к выводу, что потолок цен на российскую нефть способствуют ограничению доходов РФ, а также поддержанию стабильности энергетического рынка. В то же время, представители коалиции отметили, что будут продолжать координировать свои действия для обеспечения эффективного мониторинга и правоприменения.
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Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияG7СанкцииСанкции в отношении РоссииНефтьЦены на нефтьВ миреЕвросоюз
 
 
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