https://ria.ru/20230417/neft-1865863106.html

Страны G7 оставят неизменным потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ

Страны G7 оставят неизменным потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2023

Страны G7 оставят неизменным потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ

Страны G7 оставят потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 60 долларов, несмотря на активный рост цен на сырье последние несколько недель, сообщает... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:04

2023-04-17T17:04

2023-04-17T17:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Страны G7 оставят потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в 60 долларов, несмотря на активный рост цен на сырье последние несколько недель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного официального представителя коалиции. Стоимость нефти демонстрировала рост последние четыре недели, за это время Brent подорожал примерно на 18%, WTI - на 23%. По словам источника Рейтера, страны пришли к выводу, что потолок цен на российскую нефть способствуют ограничению доходов РФ, а также поддержанию стабильности энергетического рынка. В то же время, представители коалиции отметили, что будут продолжать координировать свои действия для обеспечения эффективного мониторинга и правоприменения. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В конце марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявлял, что в Евросоюзе и "большой семерке" пока нет большинства, которое позволило бы пересмотреть установленный ранее потолок цен на российскую нефть.

https://ria.ru/20230417/energetika-1865719233.html

https://ria.ru/20230414/neft-1865269968.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, g7, санкции, санкции в отношении россии, нефть, цены на нефть, в мире, евросоюз