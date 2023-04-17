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В "России сегодня" представили "Навигатор" для абитуриентов колледжей

В "России сегодня" представили "Навигатор" для абитуриентов колледжей - РИА Новости, 17.04.2023

В "России сегодня" представили "Навигатор" для абитуриентов колледжей

Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил ежегодный обновляемый ресурс "Навигатор абитуриента: колледжи России 2023". Исследование... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:00

2023-04-17T11:00

2023-04-17T14:21

новости агентства

миа "россия сегодня"

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил ежегодный обновляемый ресурс "Навигатор абитуриента: колледжи России 2023". Исследование поможет разобраться, какие учреждения среднего профессионального образования (СПО) и специальности наиболее популярны, а также сориентирует абитуриентов в выборе учебного заведения.В этом году увеличилось количество участников "Навигатора": обзор охватывает 1386 учебных заведений СПО из 67 регионов, включая новые территории РФ. По данным исследования, стоимость обучения по образовательным программам СПО выросла. Одна из самых дорогих - 329 тысяч рублей – по направлению "Музыкальное искусство" в Музыкальном колледже ДВГИИ (Приморский край). Обучение творческим специальностям и профессиям превосходит по цене все другие вот уже несколько лет подряд. Так, "Музыкальное искусство" – лидер по стоимости в колледжах Приморского края, Сахалинской и Калининградской областей.Самый высокий конкурс на бюджетное место в этом году – 28 человек на место ("Информатика и вычислительная техника"), на платное – 27 ("Техника и технологии строительства"). Больше всего школьников пошли учиться на бюджетные места в Санкт-Петербурге, Пензенской области и Алтайском крае, а на платные – в Москве, Омской области и Алтайском крае.Самый высокий средний балл по аттестату при приеме на бюджетное обучение немного не дотянул до круглой пятерки. С 4,99 балла принимали на направление "Юриспруденция" в Многопрофильном колледже ПГУ (Пензенская область). С самым низким средним баллом по аттестату – тройкой – на некоторые направления брали абитуриентов в Курсавском региональном колледже "Интеграл" (Ставропольский край), Антрацитовском промышленно-экономическом колледже (Луганская Народная Республика), Горловском колледже технологий и сервиса (Донецкая Народная Республика), Ковровском промышленно-гуманитарном колледже (Владимирская область).Что касается платного приема, то самый высокий средний балл по аттестату – 5 (отличники) – нужен был для направления "Сервис и туризм" в Горловском техникуме дизайна и сферы услуг (Донецкая Народная Республика). С самым низким средним баллом по аттестату – тройкой – брали на ряд направлений в Новосибирском архитектурно-строительном колледже (Новосибирская область), Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже (Приморский край), Многопрофильный колледж ИСТиС ЮУрГУ (Челябинская область), Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции (Чувашская Республика).В тройке групп профессий, по которым были зафиксированы максимальные баллы аттестата (бюджетный прием), – "Юриспруденция" (4,99 балла), "Техника и технологии наземного транспорта" (4,97), "Образование и педагогические науки" (4,96).Ежегодно обновляемый "Навигатор абитуриента" составляется экспертами проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" при поддержке региональных органов исполнительной власти, а также самих учреждений среднего профессионального образования. Исследование формируется на основе данных последней приемной кампании (2022-2023 учебный год), предоставленных учебными учреждениями.

https://ria.ru/20230410/yunkory-1863773678.html

https://ria.ru/20230330/spetsprizy-1861987962.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", россия, навигатор абитуриента