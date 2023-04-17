https://ria.ru/20230417/nauka-1864591563.html
"Не позднее середины VII века". Ученые узнали, когда заселялась Ладога
"Не позднее середины VII века". Ученые узнали, когда заселялась Ладога - РИА Новости, 17.04.2023
"Не позднее середины VII века". Ученые узнали, когда заселялась Ладога
Первое поселение славян в Старой Ладоге могло возникнуть на 100 лет раньше общепринятой даты ее основания, предположили ученые Российского государственного... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T07:00
2023-04-17T07:00
2023-04-17T07:00
наука
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
ргпу им. а.и. герцена
старая ладога
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Первое поселение славян в Старой Ладоге могло возникнуть на 100 лет раньше общепринятой даты ее основания, предположили ученые Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена). По их данным, не позже середины VII века часть староладожских территорий уже была заселена. Результаты исследования опубликованы в научном сборнике "Новое в археологии Старой Ладоги".Ладога – один из древнейших городов в России, первая столица князя Рюрика. Именно с нее в IX веке начиналось становление Северной Руси, но вопрос о датировке староладожских поселений до сих пор остается дискуссионным, рассказали в РГПУ им. А.И. Герцена.На сегодняшний день официальной датой основания Ладоги считается 753 год, и в 2023 году ей исполняется 1270 лет. Российские ученые определили эту дату по спилу из деревянной конструкции Земляного городища методом дендрохронологии. Однако специалисты обратили внимание на новые исследования археологических находок в радиоуглеродной лаборатории РГПУ: они показали, что формирование городища началось раньше.В раннем Средневековье на территории Старой Ладоги формировалось несколько соседствующих жилых зон. Со временем, в IX–X веках, один из районов (Земляное городище) стал центральным. Однако до второй половины IX века существовала еще одна зона, претендующая на роль центра, – городище Любша. И согласно данным РГПУ, оно сформировалось в VII веке либо к началу VIII века, уточнила Кулькова.Более точную датировку на сегодняшний день установить затруднительно по ряду причин, обратила внимание эксперт. Одна из них в том, что из-за ландшафтно-климатических условий на некоторых участках деревянные постройки, возведенные до IX века, не сохранились. Следовательно, дендрологический анализ раннего периода поселения невозможен, а радиоуглеродный не позволяет определять возраст находок с точностью до годов."Залегание слоев ладожских древностей имеет непростую стратиграфию, связанную с особенностями рельефа Ладожского мыса. Это является причиной того, что на разных участках отмечается различная сохранность культурных слоев и их расположение, слои выклиниваются", – рассказала Кулькова.Однако полученные данные могут стать основой для сбора дальнейших подтверждений более раннего заселении Земляного городища Старой Ладоги по сравнению с официальной датой основания столицы Рюрика, предположила специалист.Работа по радиоуглеродному датированию археологических находок проведена РГПУ им. А.И. Герцена в рамках сотрудничества вуза с Институтом истории материальной культуры РАН.
https://ria.ru/20230206/nauka-1849268049.html
https://ria.ru/20221207/ladoga-1836852110.html
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ргпу им. а.и. герцена, старая ладога
Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, РГПУ им. А.И. Герцена, Старая Ладога
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости.
Первое поселение славян в Старой Ладоге могло возникнуть на 100 лет раньше общепринятой даты ее основания, предположили ученые Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена). По их данным, не позже середины VII века часть староладожских территорий уже была заселена. Результаты исследования опубликованы
в научном сборнике "Новое в археологии Старой Ладоги".
Ладога – один из древнейших городов в России, первая столица князя Рюрика. Именно с нее в IX веке начиналось становление Северной Руси, но вопрос о датировке староладожских поселений до сих пор остается дискуссионным, рассказали в РГПУ им. А.И. Герцена.
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На сегодняшний день официальной датой основания Ладоги считается 753 год, и в 2023 году ей исполняется 1270 лет. Российские ученые определили эту дату по спилу из деревянной конструкции Земляного городища методом дендрохронологии. Однако специалисты обратили внимание на новые исследования археологических находок в радиоуглеродной лаборатории РГПУ: они показали, что формирование городища началось раньше.
«
"Заселение южного участка Земляного городища началось не позднее середины VII века. Деревянных конструкций там не сохранилось, в отличие от западного участка, поэтому нет возможности провести дендрохронологические исследования и установить точную дату", – пояснила доцент кафедры геологии и геоэкологии РГПУ им. А.И. Герцена Марианна Кулькова.
В раннем Средневековье на территории Старой Ладоги формировалось несколько соседствующих жилых зон. Со временем, в IX–X веках, один из районов (Земляное городище) стал центральным. Однако до второй половины IX века существовала еще одна зона, претендующая на роль центра, – городище Любша. И согласно данным РГПУ, оно сформировалось в VII веке либо к началу VIII века, уточнила Кулькова.
Более точную датировку на сегодняшний день установить затруднительно по ряду причин, обратила внимание эксперт. Одна из них в том, что из-за ландшафтно-климатических условий на некоторых участках деревянные постройки, возведенные до IX века, не сохранились. Следовательно, дендрологический анализ раннего периода поселения невозможен, а радиоуглеродный не позволяет определять возраст находок с точностью до годов.
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"Залегание слоев ладожских древностей имеет непростую стратиграфию, связанную с особенностями рельефа Ладожского мыса. Это является причиной того, что на разных участках отмечается различная сохранность культурных слоев и их расположение, слои выклиниваются", – рассказала Кулькова.
Однако полученные данные могут стать основой для сбора дальнейших подтверждений более раннего заселении Земляного городища Старой Ладоги по сравнению с официальной датой основания столицы Рюрика, предположила специалист.
Работа по радиоуглеродному датированию археологических находок проведена РГПУ им. А.И. Герцена в рамках сотрудничества вуза с Институтом истории материальной культуры РАН.
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