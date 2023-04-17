https://ria.ru/20230417/moskva-1865756089.html

В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона

В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона - РИА Новости, 17.04.2023

В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:15

2023-04-17T11:15

2023-04-17T11:15

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых сетях и пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что отключение отопления проводится поэтапно в течение пяти дней. "Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданиях, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - сказал Бирюков. Он сообщил, что после отключения отопления в полном объеме стартуют мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду. "До 1 сентября специалисты проверят все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. Пройдут гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют", - заключил заместитель мэра.

https://ria.ru/20230415/moskva-1865566606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков