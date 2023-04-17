https://ria.ru/20230417/moskva-1865743479.html

Ефимов: в индустриальном парке "Руднево" создадут шесть тысяч рабочих мест

Ефимов: в индустриальном парке "Руднево" создадут шесть тысяч рабочих мест - РИА Новости, 17.04.2023

Ефимов: в индустриальном парке "Руднево" создадут шесть тысяч рабочих мест

В индустриальном парке "Руднево", который в апреле вошел в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", планируется создать более шести тысяч... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:19

2023-04-17T10:19

2023-04-17T10:19

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В индустриальном парке "Руднево", который в апреле вошел в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", планируется создать более шести тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Индустриального парк "Руднево" площадью около 120 тысяч квадратных метров является одним из самых крупных индустриальных парков страны. На сегодняшний день здесь уже введены в эксплуатацию 18 корпусов, в том числе 11-этажное здание конструкторского бюро с опытным производством. До конца 2024 года на площадке планируется создать более шести тысяч рабочих мест, большинство – на производствах беспилотных летательных аппаратов", – сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.В марте этого года первым резидентом "Руднево", который начал производство гражданских беспилотников, стала компания "Аэромакс", которая в настоящее время продолжает набор высококвалифицированных профильных специалистов.Ранее Москва совместно с Минэкономразвития приняли решение о создании на базе парка "Руднево" федерального центра беспилотных авиационных систем, резиденты которого займутся разработкой и производством беспилотников различного назначения. Вблизи индустриального парка предусмотрено создание полигона для испытаний БПЛА.По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, помимо создателей беспилотников, в индустриальном парке будут работать производители инженерного оборудования, композитных материалов, медицинских изделий и электрооборудования. Предприятия смогут получить статус резидента ОЭЗ, что даст им существенные налоговые льготы.

https://ria.ru/20230417/investor-1865731753.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)