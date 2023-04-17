https://ria.ru/20230417/moskva-1865731289.html

На юго-западе Москвы благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ

На юго-западе Москвы благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ - РИА Новости, 17.04.2023

На юго-западе Москвы благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:07

2023-04-17T09:07

2023-04-17T09:08

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Этот парк является частью объекта культурного наследия регионального значения "Парк Дворца творчества детей и юношества и парк 40-летия ВЛКСМ", поэтому при разработке концепции учитывался особый охранный статус территории. Сейчас парк не отвечает современным критериям комфорта, поэтому пришло время его обновить, обустроить современную инфраструктуру для отдыха и занятий спортом", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе работ максимально сохранят исторический облик и планировочную композицию парка с учетом архивных материалов, чертежей и фотографий. По его словам, в ходе благоустройства сделают новую детскую площадку. Для любителей экстремальных видов спорта, которые сегодня собираются в парке и отрабатывают трюки с велосипедами и скейтбордами на неприспособленной для этого местности, откроем скейт-парк. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в парке установят около 280 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, 15 светильников ландшафтной подсветки. На финальном этапе проведут озеленение: будет обустроено более 3,8 тысячи квадратных метров цветников.

https://ria.ru/20230412/moskva-1864682875.html

https://ria.ru/20230411/blagoustroystvo-1864394085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков