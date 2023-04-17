https://ria.ru/20230417/moskva-1865731289.html
На юго-западе Москвы благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ
На юго-западе Москвы благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ - РИА Новости, 17.04.2023
На юго-западе Москвы благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:07
2023-04-17T09:07
2023-04-17T09:08
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Этот парк является частью объекта культурного наследия регионального значения "Парк Дворца творчества детей и юношества и парк 40-летия ВЛКСМ", поэтому при разработке концепции учитывался особый охранный статус территории. Сейчас парк не отвечает современным критериям комфорта, поэтому пришло время его обновить, обустроить современную инфраструктуру для отдыха и занятий спортом", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе работ максимально сохранят исторический облик и планировочную композицию парка с учетом архивных материалов, чертежей и фотографий. По его словам, в ходе благоустройства сделают новую детскую площадку. Для любителей экстремальных видов спорта, которые сегодня собираются в парке и отрабатывают трюки с велосипедами и скейтбордами на неприспособленной для этого местности, откроем скейт-парк. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в парке установят около 280 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, 15 светильников ландшафтной подсветки. На финальном этапе проведут озеленение: будет обустроено более 3,8 тысячи квадратных метров цветников.
https://ria.ru/20230412/moskva-1864682875.html
https://ria.ru/20230411/blagoustroystvo-1864394085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На юго-западе Москвы благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ
На юго-западе Москвы благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ, сохранив его исторический облик
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Этот парк является частью объекта культурного наследия регионального значения "Парк Дворца творчества детей и юношества и парк 40-летия ВЛКСМ", поэтому при разработке концепции учитывался особый охранный статус территории. Сейчас парк не отвечает современным критериям комфорта, поэтому пришло время его обновить, обустроить современную инфраструктуру для отдыха и занятий спортом", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе работ максимально сохранят исторический облик и планировочную композицию парка с учетом архивных материалов, чертежей и фотографий.
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"В рамках проекта заменим покрытие дорожек, часть "народных троп" включим в общее пешеходное пространство, отремонтируем заезд и парковку возле Большого Московского цирка, лестницы и подпорные стены на территории парка. Совместно с Мосгорнаследием проведем реставрацию сохранившихся скульптурных композиций, в частности, планируется воссоздать скульптуру "Олень", которая уцелела только на треть. Восстановим все три фонтана: обновим облицовку и приведем в порядок сохранившиеся скульптуры, утерянную "Камыши" воссоздадим, установим современное оборудование", - рассказал Бирюков.
По его словам, в ходе благоустройства сделают новую детскую площадку. Для любителей экстремальных видов спорта, которые сегодня собираются в парке и отрабатывают трюки с велосипедами и скейтбордами на неприспособленной для этого местности, откроем скейт-парк.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в парке установят около 280 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, 15 светильников ландшафтной подсветки. На финальном этапе проведут озеленение: будет обустроено более 3,8 тысячи квадратных метров цветников.
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