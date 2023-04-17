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Благодаря МККК удалось установить почти 70 пленных, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.04.2023
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12:55 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/moskalkova-1865789236.html
Благодаря МККК удалось установить почти 70 пленных, заявила Москалькова
Благодаря МККК удалось установить почти 70 пленных, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.04.2023
Благодаря МККК удалось установить почти 70 пленных, заявила Москалькова
Благодаря Международному Комитету Красного Креста России удалось установить 68 пленных россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:55
2023-04-17T12:55
россия
украина
татьяна москалькова
госдума рф
верховная рада украины
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Благодаря Международному Комитету Красного Креста России удалось установить 68 пленных россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы постоянно встречаемся и связываемся не только с председателем и заместителем председателя Международного Комитета Красного Креста… благодаря этому нам удалось установить несколько десятков… 68 человек, которые оказались живыми в плену", - сказала Москалькова на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю. Она добавила, что также 32 человека удалось вернуть на Родину при работе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. По ее словам, многие уже вернулись домой.
https://ria.ru/20230412/plennye-1864778173.html
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россия, украина, татьяна москалькова, госдума рф, верховная рада украины, общество
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Верховная Рада Украины, Общество
Благодаря МККК удалось установить почти 70 пленных, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова: благодаря МККК России удалось установить 68 пленных

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Благодаря Международному Комитету Красного Креста России удалось установить 68 пленных россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы постоянно встречаемся и связываемся не только с председателем и заместителем председателя Международного Комитета Красного Креста… благодаря этому нам удалось установить несколько десятков… 68 человек, которые оказались живыми в плену", - сказала Москалькова на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.
Она добавила, что также 32 человека удалось вернуть на Родину при работе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. По ее словам, многие уже вернулись домой.
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РоссияУкраинаТатьяна МоскальковаГосдума РФВерховная Рада УкраиныОбщество
 
 
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