https://ria.ru/20230417/moskalkova-1865789236.html

Благодаря МККК удалось установить почти 70 пленных, заявила Москалькова

Благодаря МККК удалось установить почти 70 пленных, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.04.2023

Благодаря МККК удалось установить почти 70 пленных, заявила Москалькова

Благодаря Международному Комитету Красного Креста России удалось установить 68 пленных россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:55

2023-04-17T12:55

2023-04-17T12:55

россия

украина

татьяна москалькова

госдума рф

верховная рада украины

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Благодаря Международному Комитету Красного Креста России удалось установить 68 пленных россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы постоянно встречаемся и связываемся не только с председателем и заместителем председателя Международного Комитета Красного Креста… благодаря этому нам удалось установить несколько десятков… 68 человек, которые оказались живыми в плену", - сказала Москалькова на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю. Она добавила, что также 32 человека удалось вернуть на Родину при работе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. По ее словам, многие уже вернулись домой.

https://ria.ru/20230412/plennye-1864778173.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, татьяна москалькова, госдума рф, верховная рада украины, общество