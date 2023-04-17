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В ЕС прокомментировали бразильскую мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/mir-1865831603.html
В ЕС прокомментировали бразильскую мирную инициативу по Украине
В ЕС прокомментировали бразильскую мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 17.04.2023
В ЕС прокомментировали бразильскую мирную инициативу по Украине
ЕС поддерживает мирное разрешение кризиса на Украине, но принимать решение по условиям мира должны в Киеве, заявил официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:17
2023-04-17T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мауру виейра
киев
луис инасиу лула да силва
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр - РИА Новости. ЕС поддерживает мирное разрешение кризиса на Украине, но принимать решение по условиям мира должны в Киеве, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя мирную инициативу Бразилии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. По его словам, "важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. "Что касается мирных инициатив, ЕС поддерживал мирные инициативы задолго до начала (спецоперации РФ – ред.)… Мы предоставляли ряд возможностей России для решения ее озабоченностей в цивилизованной форме за столом переговоров… В этой ситуации ЕС, конечно, поддерживает любые инициативы &lt;…&gt;, важно отметить, что ЕС поддерживает достижение мира как можно скорее, но не надо забывать, что Украина – это жертва, поэтому Украина должна принимать решение, на каких условиях возможные мирные переговоры могли бы начаться", - сказа Стано на брифинге в Брюсселе. Ранее бразильский лидер также заявлял, что США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт. В марте британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. В конце февраля Лула призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230325/borrel-1860573949.html
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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в мире, россия, украина, мауру виейра, киев, луис инасиу лула да силва, евросоюз, владимир путин, большая двадцатка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мауру Виейра, Киев, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Владимир Путин, Большая двадцатка, НАТО
В ЕС прокомментировали бразильскую мирную инициативу по Украине

Представитель ЕС Стано заявил, что принимать решение по условиям мира должны на Украине

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС
Штаб-квартира ЕС - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр - РИА Новости. ЕС поддерживает мирное разрешение кризиса на Украине, но принимать решение по условиям мира должны в Киеве, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя мирную инициативу Бразилии.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. По его словам, "важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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"Что касается мирных инициатив, ЕС поддерживал мирные инициативы задолго до начала (спецоперации РФ – ред.)… Мы предоставляли ряд возможностей России для решения ее озабоченностей в цивилизованной форме за столом переговоров… В этой ситуации ЕС, конечно, поддерживает любые инициативы <…>, важно отметить, что ЕС поддерживает достижение мира как можно скорее, но не надо забывать, что Украина – это жертва, поэтому Украина должна принимать решение, на каких условиях возможные мирные переговоры могли бы начаться", - сказа Стано на брифинге в Брюсселе.
Ранее бразильский лидер также заявлял, что США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт. В марте британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. В конце февраля Лула призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМауру ВиейраКиевЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзВладимир ПутинБольшая двадцаткаНАТО
 
 
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