https://ria.ru/20230417/mir-1865831603.html

В ЕС прокомментировали бразильскую мирную инициативу по Украине

В ЕС прокомментировали бразильскую мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 17.04.2023

В ЕС прокомментировали бразильскую мирную инициативу по Украине

ЕС поддерживает мирное разрешение кризиса на Украине, но принимать решение по условиям мира должны в Киеве, заявил официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:17

2023-04-17T15:17

2023-04-17T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

мауру виейра

киев

луис инасиу лула да силва

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр - РИА Новости. ЕС поддерживает мирное разрешение кризиса на Украине, но принимать решение по условиям мира должны в Киеве, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя мирную инициативу Бразилии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. По его словам, "важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. "Что касается мирных инициатив, ЕС поддерживал мирные инициативы задолго до начала (спецоперации РФ – ред.)… Мы предоставляли ряд возможностей России для решения ее озабоченностей в цивилизованной форме за столом переговоров… В этой ситуации ЕС, конечно, поддерживает любые инициативы <…>, важно отметить, что ЕС поддерживает достижение мира как можно скорее, но не надо забывать, что Украина – это жертва, поэтому Украина должна принимать решение, на каких условиях возможные мирные переговоры могли бы начаться", - сказа Стано на брифинге в Брюсселе. Ранее бразильский лидер также заявлял, что США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт. В марте британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. В конце февраля Лула призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230325/borrel-1860573949.html

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

россия

украина

киев

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в мире, россия, украина, мауру виейра, киев, луис инасиу лула да силва, евросоюз, владимир путин, большая двадцатка, нато