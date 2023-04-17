https://ria.ru/20230417/ministr-1865716162.html
"Тупица": турки поставили на место "глупого" министра обороны Украины
"Тупица": турки поставили на место "глупого" министра обороны Украины - РИА Новости, 17.04.2023
"Тупица": турки поставили на место "глупого" министра обороны Украины
Читатели турецкого портала 23Derece раскритиковали министра обороны Украины Алексея Резникова, сравнившего число потерь ВСУ с количеством жертв разрушительного... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T02:31
2023-04-17T02:31
2023-04-17T02:31
в мире
украина
турция
кахраманмараш
алексей резников
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Читатели турецкого портала 23Derece раскритиковали министра обороны Украины Алексея Резникова, сравнившего число потерь ВСУ с количеством жертв разрушительного землетрясения в Турции.Ранее министр в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери Украины в ходе боевых действий "меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции". Соответствующая публикация 23Derece в Twitter вызвала резкую реакцию читателей."Я не понимаю, какой смысл сравнивать это с землетрясением, тупица", - написал пользователь @omcysff."Глупые замечания, звучат как насмешка", - отметил @10urvk."Ты не нашел больше ничего, с чем можно было бы сравнить?" – выразил негодование @dencho83."Посмотрите на этого человека, он использует наши жертвы в своей политике. Не верится", - заявил @DENZGNE12."Как это показательно. У вас потери более 200 тысяч. На Украине не осталось мужчин, чтобы воевать", - выразил мнение @mehmetnazif1905."Я очень зол. Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто воюет при помощи танков и винтовок?" – задался вопросом @uniquenfierce."Каким-то образом им удалось снова связать этот вопрос с нами", - добавил @o_atlar."И он все еще не подал в отставку!" – возмутился @Pechlivan.Мощное землетрясение магнитудой до 7,7 баллов произошло в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".
https://ria.ru/20230416/merkel-1865660926.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, турция, кахраманмараш, алексей резников, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Турция, Кахраманмараш, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины
"Тупица": турки поставили на место "глупого" министра обороны Украины
Читатели 23Derece отчитали украинского министра за слова о жертвах землетрясения в Турции
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Читатели турецкого портала 23Derece раскритиковали министра обороны Украины Алексея Резникова, сравнившего число потерь ВСУ с количеством жертв разрушительного землетрясения в Турции.
Ранее министр в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери Украины
в ходе боевых действий "меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции". Соответствующая публикация 23Derece в Twitter вызвала резкую реакцию читателей.
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"Я не понимаю, какой смысл сравнивать это с землетрясением, тупица", - написал пользователь @omcysff.
"Глупые замечания, звучат как насмешка", - отметил @10urvk.
"Ты не нашел больше ничего, с чем можно было бы сравнить?" – выразил негодование @dencho83.
"Посмотрите на этого человека, он использует наши жертвы в своей политике. Не верится", - заявил @DENZGNE12.
"Как это показательно. У вас потери более 200 тысяч. На Украине не осталось мужчин, чтобы воевать", - выразил мнение @mehmetnazif1905.
"Я очень зол. Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто воюет при помощи танков и винтовок?" – задался вопросом @uniquenfierce.
"Каким-то образом им удалось снова связать этот вопрос с нами", - добавил @o_atlar.
"И он все еще не подал в отставку!" – возмутился @Pechlivan.
Мощное землетрясение магнитудой до 7,7 баллов произошло в начале февраля в провинции Кахраманмараш
на юго-востоке Турции
. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".
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