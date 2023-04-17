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Куда пропала вдова загадочно умершего Владислава Галкина

Куда пропала вдова загадочно умершего Владислава Галкина - РИА Новости, 17.04.2023

Куда пропала вдова загадочно умершего Владислава Галкина

В конце февраля 2010 года при загадочных обстоятельствах не стало актера Владислава Галкина. СМИ писали, что он умер за несколько дней до развода со своей женой РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:33

2023-04-17T21:33

2023-04-17T21:33

шоубиз

умер актер владислав галкин

максим суханов

москва

звезды

знаменитости

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В конце февраля 2010 года при загадочных обстоятельствах не стало актера Владислава Галкина. СМИ писали, что он умер за несколько дней до развода со своей женой актрисой Дарьей Михайловой, из-за чего на нее тогда резко обрушилась волна обвинений, претензий и вопросов. Однако Михайлова, прожившая с Галкиным более 11 лет, так и не дала ни одного интервью, перестала выходить в свет и вести публичный образ жизни. Что тоже породило множество слухов, вплоть до "побега из России". Как и где живет вдова звезды сериала "Дальнобойщики" — в материале РИА Новости. Михайлова и Галкин: история любвиДарья Михайлова и Владислав Галкин познакомились в 1998 году. Для обоих брак стал не первым. Актриса до того была замужем за Максимом Сухановым, от которого родила дочь Василису, а ее будущий супруг был женат трижды. По словам друзей Галкина, он сильно изменился после знакомства с Михайловой — стал более ответственным и серьезным, подружился с падчерицей Василисой. Долгие годы пара Михайлова — Галкин считалась одной из самых красивых и крепких, если бы не пагубное пристрастие актера. Считается, что именно оно и разрушило отношения знаменитостей.Алкоголь и скандалы: как жизнь Владислава Галкина пошла под откосВ 2009 году Владислав Галкин учинил пьяный дебош в одном из московских баров. Он устроил пальбу из пневматического пистолета, после чего оказал сопротивление сотрудникам полиции.Его приговорили к 14 месяцам условного заключения с испытательным сроком полтора года. Актер признал вину и полностью раскаялся в содеянном.Общественность тогда осудила не только Галкина, но и его супругу. В ответ Дарья Михайлова отвечала, что ее попросту "сделали крайней в этой истории".Вскоре пара объявила о разводе, но он не случился. Владислав Галкин скоропостижно умер 25 февраля (суд о разводе был назначен на 10 марта. — Прим. ред.) на 39-м году жизни. Его нашли на полу съемной квартиры без признаков насильственной смерти. Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.Жизнь после Галкина: что стало с Дарьей МихайловойИз-за того, что Владислав Галкин и Дарья Михайлова так и не успели развестись, она унаследовала имущество супруга (совместных детей у пары не было. — Прим. ред.).Как писали СМИ, вдова актера получила две квартиры и автомобиль, часть недвижимости затем продала. По некоторым данным, она даже "уехала из России". Сама актриса не комментировала эту информацию.Михайлова действительно ушла в тень. Но продолжила заниматься творчеством: работать в театре и сниматься в кино. За 13 лет, что нет Галкина, актриса появилась в таких проектах, как "20 лет без любви" (2011), "Умельцы" (2014), "На дальней заставе" (2015), "Спроси Марту" (2020), и ряде других. Она также попробовала себя в качестве режиссера, сняв короткометражку "Полина". Лента была представлена в 2021 году на фестивале "Короче".Кроме того, Михайлова ведет свой курс по актерскому мастерству. Как удалось узнать РИА Новости, вдова Владислава Галкина сейчас обучает студентов в Институте современного искусства, располагающемся в Москве.Свою личную жизнь Дарья Михайлова тщательно скрывает. А на все возникающие вопросы по этой теме и связанные с Владиславом Галкиным отвечает общими фразами.

https://ria.ru/20100227/211246259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

умер актер владислав галкин, максим суханов, москва, звезды, знаменитости