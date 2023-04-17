https://ria.ru/20230417/maldivy-1865857876.html
На Мальдивах во время дайвинга туристку укусила крупная акула
На Мальдивах во время дайвинга туристку укусила крупная акула - РИА Новости, 17.04.2023
На Мальдивах во время дайвинга туристку укусила крупная акула
На Мальдивах туристку, занимавшуюся дайвингом, укусила крупная акула-нянька, сообщает Mirror. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:17
2023-04-17T17:17
2023-04-17T17:18
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На Мальдивах туристку, занимавшуюся дайвингом, укусила крупная акула-нянька, сообщает Mirror.Проживающий на островах фридайвер и подводный фотограф Ибрагим Шафиг записал на видео, как 100-килограммовая трехметровая акула-нянька под водой напала на его подругу.Медсестра Кармен Кановас Червелло и Ибрагим Шафиг плавали около атолла Вааву, расположеного южнее стлицы страны — Мале. Они наткнулись на десяток акул-нянек. Совместное купание длилось 45 минут, после чего одна из хищниц укусила туристку за плечо и верхнюю часть спины.Дайверы вернулись на сушу, промыли неглубокую рану длиной 15 сантиметров. Они не обращались за медпомощью, а вернулись и продолжили наблюдать за подводным миром.По мнению Ибрагима, акула атаковала Кармен, поскольку пара приблизилась к хищникам слишком близко.Акулы-няньки считаются неагрессивными по отношению к купальщикам. Тем не менее, в прошлом году было зафиксировано 51 спровоцированное и пять неспровоцированных их нападений на людей.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мальдивы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы
На Мальдивах во время дайвинга туристку укусила крупная акула
Mirror: на Мальдивах во время дайвинга туристку укусила крупная акула-нянька
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
На Мальдивах туристку, занимавшуюся дайвингом, укусила крупная акула-нянька, сообщает
Mirror.
Проживающий на островах фридайвер и подводный фотограф Ибрагим Шафиг записал на видео, как 100-килограммовая трехметровая акула-нянька под водой напала на его подругу.
Медсестра Кармен Кановас Червелло и Ибрагим Шафиг плавали около атолла Вааву, расположеного южнее стлицы страны — Мале
. Они наткнулись на десяток акул-нянек. Совместное купание длилось 45 минут, после чего одна из хищниц укусила туристку за плечо и верхнюю часть спины.
Дайверы вернулись на сушу, промыли неглубокую рану длиной 15 сантиметров. Они не обращались за медпомощью, а вернулись и продолжили наблюдать за подводным миром.
По мнению Ибрагима, акула атаковала Кармен, поскольку пара приблизилась к хищникам слишком близко.
Акулы-няньки считаются неагрессивными по отношению к купальщикам. Тем не менее, в прошлом году было зафиксировано 51 спровоцированное и пять неспровоцированных их нападений на людей.
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