https://ria.ru/20230417/maldivy-1865857876.html

На Мальдивах во время дайвинга туристку укусила крупная акула

На Мальдивах во время дайвинга туристку укусила крупная акула - РИА Новости, 17.04.2023

На Мальдивах во время дайвинга туристку укусила крупная акула

На Мальдивах туристку, занимавшуюся дайвингом, укусила крупная акула-нянька, сообщает Mirror. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:17

2023-04-17T17:17

2023-04-17T17:18

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На Мальдивах туристку, занимавшуюся дайвингом, укусила крупная акула-нянька, сообщает Mirror.Проживающий на островах фридайвер и подводный фотограф Ибрагим Шафиг записал на видео, как 100-килограммовая трехметровая акула-нянька под водой напала на его подругу.Медсестра Кармен Кановас Червелло и Ибрагим Шафиг плавали около атолла Вааву, расположеного южнее стлицы страны — Мале. Они наткнулись на десяток акул-нянек. Совместное купание длилось 45 минут, после чего одна из хищниц укусила туристку за плечо и верхнюю часть спины.Дайверы вернулись на сушу, промыли неглубокую рану длиной 15 сантиметров. Они не обращались за медпомощью, а вернулись и продолжили наблюдать за подводным миром.По мнению Ибрагима, акула атаковала Кармен, поскольку пара приблизилась к хищникам слишком близко.Акулы-няньки считаются неагрессивными по отношению к купальщикам. Тем не менее, в прошлом году было зафиксировано 51 спровоцированное и пять неспровоцированных их нападений на людей.

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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