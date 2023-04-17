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Спикер Маккарти назвал госдолг США тикающей бомбой - РИА Новости, 17.04.2023
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21:42 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/makkarti-1865937840.html
Спикер Маккарти назвал госдолг США тикающей бомбой
Спикер Маккарти назвал госдолг США тикающей бомбой - РИА Новости, 17.04.2023
Спикер Маккарти назвал госдолг США тикающей бомбой
Американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий, считает спикер палаты представителей конгресса США Кевин... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:42
2023-04-17T21:42
в мире
кевин маккарти
сша
джо байден
нью-йоркская фондовая биржа
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий, считает спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. "Без преувеличения, американский долг является тикающей бомбой, которая сдетонирует, если мы не примем серьезных, ответственных действий", - заявил он в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже. Маккарти добавил, что президент США Джо Байден "ничего не сделал" для решения этой проблемы. Ранее в понедельник Маккарти отметил, что дефолт США - это "не вариант", но исключил возможность повышения потолка госдолга без уступок со стороны американской администрации. Спикер-республиканец также напомнил, что 75 дней назад встречался с Байденом и предложил ему начать переговоры о мерах сокращения бюджетных расходов и государственного долга в пакете с повышением потолка. Белый дом требует от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
https://ria.ru/20230412/gosdolg-1864793242.html
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в мире, кевин маккарти, сша, джо байден, нью-йоркская фондовая биржа
В мире, Кевин Маккарти, США, Джо Байден, Нью-Йоркская фондовая биржа
Спикер Маккарти назвал госдолг США тикающей бомбой

Спикер Маккарти: госдолг США стал тикающей бомбой, которая рванет из-за безответственности

© AP Photo / Jose Luis MaganaСпикер Палаты представителей США Кевин Маккарти
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий, считает спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.
"Без преувеличения, американский долг является тикающей бомбой, которая сдетонирует, если мы не примем серьезных, ответственных действий", - заявил он в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже.
Маккарти добавил, что президент США Джо Байден "ничего не сделал" для решения этой проблемы.
Ранее в понедельник Маккарти отметил, что дефолт США - это "не вариант", но исключил возможность повышения потолка госдолга без уступок со стороны американской администрации.
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Спикер-республиканец также напомнил, что 75 дней назад встречался с Байденом и предложил ему начать переговоры о мерах сокращения бюджетных расходов и государственного долга в пакете с повышением потолка.
Белый дом требует от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства.
Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
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В миреКевин МаккартиСШАДжо БайденНью-Йоркская фондовая биржа
 
 
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