https://ria.ru/20230417/makkarti-1865937840.html

Спикер Маккарти назвал госдолг США тикающей бомбой

Спикер Маккарти назвал госдолг США тикающей бомбой - РИА Новости, 17.04.2023

Спикер Маккарти назвал госдолг США тикающей бомбой

Американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий, считает спикер палаты представителей конгресса США Кевин... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:42

2023-04-17T21:42

2023-04-17T21:42

в мире

кевин маккарти

сша

джо байден

нью-йоркская фондовая биржа

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий, считает спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. "Без преувеличения, американский долг является тикающей бомбой, которая сдетонирует, если мы не примем серьезных, ответственных действий", - заявил он в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже. Маккарти добавил, что президент США Джо Байден "ничего не сделал" для решения этой проблемы. Ранее в понедельник Маккарти отметил, что дефолт США - это "не вариант", но исключил возможность повышения потолка госдолга без уступок со стороны американской администрации. Спикер-республиканец также напомнил, что 75 дней назад встречался с Байденом и предложил ему начать переговоры о мерах сокращения бюджетных расходов и государственного долга в пакете с повышением потолка. Белый дом требует от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.

https://ria.ru/20230412/gosdolg-1864793242.html

https://ria.ru/20230215/defolt-1852282972.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кевин маккарти, сша, джо байден, нью-йоркская фондовая биржа