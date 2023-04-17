https://ria.ru/20230417/kultura-1865834290.html
Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры
Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры - РИА Новости, 17.04.2023
Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артистам Надежде Бутырцевой и Любови Руденко, а также РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:26
2023-04-17T15:26
2023-04-17T15:26
культура
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владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артистам Надежде Бутырцевой и Любови Руденко, а также художнику Александру Олигерову, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации: Бутырцевой Надежде Викторовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского"; Олигерову Александру Романовичу - художнику, члену Новгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"; Руденко Любови Николаевне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского"", - сказано в распоряжении.
https://ria.ru/20230415/kultura-1864987949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры
Путин поблагодарил артисток Бутырцеву и Руденко и художника Олигерова за развитие культуры