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Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры - РИА Новости, 17.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:26 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kultura-1865834290.html
Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры
Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры - РИА Новости, 17.04.2023
Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артистам Надежде Бутырцевой и Любови Руденко, а также РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:26
2023-04-17T15:26
культура
россия
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артистам Надежде Бутырцевой и Любови Руденко, а также художнику Александру Олигерову, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации: Бутырцевой Надежде Викторовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского"; Олигерову Александру Романовичу - художнику, члену Новгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"; Руденко Любови Николаевне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского"", - сказано в распоряжении.
https://ria.ru/20230415/kultura-1864987949.html
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россия, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры

Путин поблагодарил артисток Бутырцеву и Руденко и художника Олигерова за развитие культуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артистам Надежде Бутырцевой и Любови Руденко, а также художнику Александру Олигерову, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации: Бутырцевой Надежде Викторовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского"; Олигерову Александру Романовичу - художнику, члену Новгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"; Руденко Любови Николаевне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского"", - сказано в распоряжении.
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Международный день культуры
15 апреля, 01:12
 
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