https://ria.ru/20230417/kultura-1865834290.html

Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры

Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры - РИА Новости, 17.04.2023

Путин поблагодарил Бутырцеву, Руденко и Олигерова за развитие культуры

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артистам Надежде Бутырцевой и Любови Руденко, а также РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:26

2023-04-17T15:26

2023-04-17T15:26

культура

россия

владимир путин

новости культуры

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артистам Надежде Бутырцевой и Любови Руденко, а также художнику Александру Олигерову, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации: Бутырцевой Надежде Викторовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского"; Олигерову Александру Романовичу - художнику, члену Новгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"; Руденко Любови Николаевне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр имени Вл. Маяковского"", - сказано в распоряжении.

https://ria.ru/20230415/kultura-1864987949.html

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Влада Копылова

россия, владимир путин, новости культуры