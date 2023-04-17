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Путин в Кремле встретился с министром обороны Шойгу - РИА Новости, 17.04.2023
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10:16 17.04.2023 (обновлено: 14:17 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kremlin-1865810925.html
Путин в Кремле встретился с министром обороны Шойгу
Путин в Кремле встретился с министром обороны Шойгу - РИА Новости, 17.04.2023
Путин в Кремле встретился с министром обороны Шойгу
Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу ход внезапной проверки сил Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:16
2023-04-17T14:17
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу ход внезапной проверки сил Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба Кремля. "Слушаю, Сергей Кужугетович, вы хотели (доложить. — Прим. ред.) по учениям на Тихоокеанском флоте, да? Пожалуйста", — начал встречу Путин.Глава Минобороны рассказал президенту о ходе внезапной проверки, в которой участвуют более 25 тысяч человек, 167 кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.Войска привели в полную боевую готовность, проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатывается межвидовое взаимодействие.
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сергей шойгу, владимир путин
Сергей Шойгу, Владимир Путин
Путин в Кремле встретился с министром обороны Шойгу

Президент России Путин провел встречу с министром обороны Шойгу

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу ход внезапной проверки сил Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба Кремля.
"Слушаю, Сергей Кужугетович, вы хотели (доложить. — Прим. ред.) по учениям на Тихоокеанском флоте, да? Пожалуйста", — начал встречу Путин.
Глава Минобороны рассказал президенту о ходе внезапной проверки, в которой участвуют более 25 тысяч человек, 167 кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.
Войска привели в полную боевую готовность, проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатывается межвидовое взаимодействие.
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