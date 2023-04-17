https://ria.ru/20230417/koronavirus-1865755951.html

В Москве за сутки госпитализировали 92 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 92 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 92 пациента с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 570 случаев COVID-19, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:15

2023-04-17T11:15

2023-04-17T11:15

москва

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирусы

распространение коронавируса

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 570 случаев COVID-19, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне было выявлено 926 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 496 045 случаев коронавируса, выздоровели 3 304 899 человек, умерли 48 591 человек.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирусы, распространение коронавируса, россия