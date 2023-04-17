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Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь" - РИА Новости, 17.04.2023
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Краснодарский край
 
17:20 17.04.2023 (обновлено: 17:23 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kondratev-1865867150.html
Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь"
Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь" - РИА Новости, 17.04.2023
Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить проблему с перебоями в работе комплексов "Вечный огонь" в муниципалитетах Кубани. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:20
2023-04-17T17:23
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить проблему с перебоями в работе комплексов "Вечный огонь" в муниципалитетах Кубани. Главы районов доложили губернатору, что объекты-символы воинской славы не подключены к сетевому газу, из-за этого и возникают проблемы в работе комплексов, уточнил Кондратьев. "Вечный огонь — это не газовая конфорка. Если "Вечный огонь" зажжен, он не должен потухнуть", - заключил глава региона.
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь"

Глава Кубани Кондратьев поручил решить вопрос с перебоями работы комплексов "Вечный огонь"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вечный огонь. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить проблему с перебоями в работе комплексов "Вечный огонь" в муниципалитетах Кубани.
«
"Жители некоторых районов жалуются, что мемориальные комплексы "Вечный огонь" зачастую не работают. Это зона ответственности муниципальных властей… С краевыми коллегами и газоснабжающими организациями необходимо решить вопрос по подключению мемориалов", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Главы районов доложили губернатору, что объекты-символы воинской славы не подключены к сетевому газу, из-за этого и возникают проблемы в работе комплексов, уточнил Кондратьев.
"Вечный огонь — это не газовая конфорка. Если "Вечный огонь" зажжен, он не должен потухнуть", - заключил глава региона.

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