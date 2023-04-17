https://ria.ru/20230417/kondratev-1865867150.html
Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь"
Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь" - РИА Новости, 17.04.2023
Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить проблему с перебоями в работе комплексов "Вечный огонь" в муниципалитетах Кубани. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:20
2023-04-17T17:20
2023-04-17T17:23
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить проблему с перебоями в работе комплексов "Вечный огонь" в муниципалитетах Кубани. Главы районов доложили губернатору, что объекты-символы воинской славы не подключены к сетевому газу, из-за этого и возникают проблемы в работе комплексов, уточнил Кондратьев. "Вечный огонь — это не газовая конфорка. Если "Вечный огонь" зажжен, он не должен потухнуть", - заключил глава региона.
https://ria.ru/20230410/kontraktniki-1864346818.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь"
Глава Кубани Кондратьев поручил решить вопрос с перебоями работы комплексов "Вечный огонь"