https://ria.ru/20230417/kondratev-1865867150.html

Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь"

Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь" - РИА Новости, 17.04.2023

Глава Кубани поручил проверить работу комплексов "Вечный огонь"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить проблему с перебоями в работе комплексов "Вечный огонь" в муниципалитетах Кубани. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:20

2023-04-17T17:20

2023-04-17T17:23

краснодарский край

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить проблему с перебоями в работе комплексов "Вечный огонь" в муниципалитетах Кубани. Главы районов доложили губернатору, что объекты-символы воинской славы не подключены к сетевому газу, из-за этого и возникают проблемы в работе комплексов, уточнил Кондратьев. "Вечный огонь — это не газовая конфорка. Если "Вечный огонь" зажжен, он не должен потухнуть", - заключил глава региона.

https://ria.ru/20230410/kontraktniki-1864346818.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, вениамин кондратьев