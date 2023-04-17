https://ria.ru/20230417/kmsp-1865809432.html
КМСП помогла фирме расширить производство полуприцепов-тяжеловозов
КМСП помогла фирме расширить производство полуприцепов-тяжеловозов - РИА Новости, 17.04.2023
КМСП помогла фирме расширить производство полуприцепов-тяжеловозов
Корпорация МСП (КМСП) помогла уральскому производителю прицепов-тяжеловозов получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:08
2023-04-17T14:08
2023-04-17T14:08
корпорация мсп
александр исаевич
челябинск
копейск
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла уральскому производителю прицепов-тяжеловозов получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба Корпорации.Фирма "Ютерборг", работающая в Челябинске и Копейске, получила кредит на 100 миллионов рублей в одном из челябинских банков в рамках льготной программы инвестиционного кредитования (совмещенной программы стимулирования кредитования и программы "1764"), оператором которой выступает Корпорация МСП."Корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. В текущих условиях растущему бизнесу нужны дешевые деньги на длительный срок. Они упростят трансформацию, рост и дальнейшее устойчивое развитие", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Полученные средства направляются на приобретение арендуемых и новых производственных площадок, суммарная площадь которых вырастет на 40%. Так, в новом цехе будут размещены металлообрабатывающие станки, станки с числовым программным управлением, монтажный комплекс, дополнительная покрасочная камера. На новых площадях будут выпускаться новые виды полуприцепов, что позволит предприятию в два раза увеличить объем выпускаемой продукции - до 30 единиц в месяц. Также в рамках расширения производства планируется открытие 80 новых рабочих мест.Программа льготного инвестиционного кредитования реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230413/kredit-1864994505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, челябинск, копейск
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Челябинск, Копейск
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла уральскому производителю прицепов-тяжеловозов получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба Корпорации.
Фирма "Ютерборг", работающая в Челябинске и Копейске, получила кредит на 100 миллионов рублей в одном из челябинских банков в рамках льготной программы инвестиционного кредитования (совмещенной программы стимулирования кредитования и программы "1764"), оператором которой выступает Корпорация МСП
.
Более 100 компаний высокотеха получили льготные кредиты в МСП Банке
"Корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. В текущих условиях растущему бизнесу нужны дешевые деньги на длительный срок. Они упростят трансформацию, рост и дальнейшее устойчивое развитие", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
Полученные средства направляются на приобретение арендуемых и новых производственных площадок, суммарная площадь которых вырастет на 40%. Так, в новом цехе будут размещены металлообрабатывающие станки, станки с числовым программным управлением, монтажный комплекс, дополнительная покрасочная камера. На новых площадях будут выпускаться новые виды полуприцепов, что позволит предприятию в два раза увеличить объем выпускаемой продукции - до 30 единиц в месяц. Также в рамках расширения производства планируется открытие 80 новых рабочих мест.
«
"В последнее время мы фиксируем рост спроса на полуприцепы и прицепы на фоне ухода иностранных компаний и роста доверия к отечественным производителям. Поэтому сейчас удобный момент для расширения производства, и важно в текущей ситуации иметь доступ к финансированию на льготных условиях", – сказал коммерческий директор "Ютерборг" Евгений Шарманов.
Программа льготного инвестиционного кредитования реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.