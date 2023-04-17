https://ria.ru/20230417/kmsp-1865809432.html

КМСП помогла фирме расширить производство полуприцепов-тяжеловозов

КМСП помогла фирме расширить производство полуприцепов-тяжеловозов - РИА Новости, 17.04.2023

КМСП помогла фирме расширить производство полуприцепов-тяжеловозов

Корпорация МСП (КМСП) помогла уральскому производителю прицепов-тяжеловозов получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:08

2023-04-17T14:08

2023-04-17T14:08

корпорация мсп

александр исаевич

челябинск

копейск

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла уральскому производителю прицепов-тяжеловозов получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба Корпорации.Фирма "Ютерборг", работающая в Челябинске и Копейске, получила кредит на 100 миллионов рублей в одном из челябинских банков в рамках льготной программы инвестиционного кредитования (совмещенной программы стимулирования кредитования и программы "1764"), оператором которой выступает Корпорация МСП."Корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. В текущих условиях растущему бизнесу нужны дешевые деньги на длительный срок. Они упростят трансформацию, рост и дальнейшее устойчивое развитие", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Полученные средства направляются на приобретение арендуемых и новых производственных площадок, суммарная площадь которых вырастет на 40%. Так, в новом цехе будут размещены металлообрабатывающие станки, станки с числовым программным управлением, монтажный комплекс, дополнительная покрасочная камера. На новых площадях будут выпускаться новые виды полуприцепов, что позволит предприятию в два раза увеличить объем выпускаемой продукции - до 30 единиц в месяц. Также в рамках расширения производства планируется открытие 80 новых рабочих мест.Программа льготного инвестиционного кредитования реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230413/kredit-1864994505.html

челябинск

копейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, александр исаевич, челябинск, копейск