МИД высказался об активности зарубежных дипломатов на суде над Кара-Мурзой*
Захарова предложила послам США и Британии после ступенек Мосгорсуда приехать в МИД
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя посещение оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом) иностранными дипломатами.
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Не повезло Кара-Мурзе* с защитниками: с такими друзьями врагов не надо - если у кого и были сомнения, то англосаксонские, как они раньше назывались, женщины, их полностью развеяли. Думаю, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, а чем нет", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также разместила видео с выступлением послов на ступеньках Мосгорсуда перед журналистами.
В понедельник утром Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В ходе оглашения отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: помимо России, он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в Штатах. По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента