https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865863354.html

МИД высказался об активности зарубежных дипломатов на суде над Кара-Мурзой*

МИД высказался об активности зарубежных дипломатов на суде над Кара-Мурзой* - РИА Новости, 17.04.2023

МИД высказался об активности зарубежных дипломатов на суде над Кара-Мурзой*

Если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:05

2023-04-17T17:05

2023-04-17T17:05

россия

сша

великобритания

владимир кара-мурза

мария захарова

московский городской суд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя посещение оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иноагентом) иностранными дипломатами. Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Не повезло Кара-Мурзе* с защитниками: с такими друзьями врагов не надо - если у кого и были сомнения, то англосаксонские, как они раньше назывались, женщины, их полностью развеяли. Думаю, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, а чем нет", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также разместила видео с выступлением послов на ступеньках Мосгорсуда перед журналистами. В понедельник утром Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В ходе оглашения отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: помимо России, он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в Штатах. По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230417/oon-1865816578.html

https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865813899.html

https://ria.ru/20230417/posol-1865794059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, великобритания, владимир кара-мурза, мария захарова, московский городской суд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика