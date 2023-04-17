https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865813899.html
Латвия запретила въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе*
Латвия запретила въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
Латвия запретила въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе*
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о запрете на въезд в страну десяти россиянам в связи с делом Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), которого... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:19
2023-04-17T14:19
2023-04-17T14:19
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эдгарс ринкевичс
владимир кара-мурза
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о запрете на въезд в страну десяти россиянам в связи с делом Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), которого приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. "Я осуждаю несправедливый и суровый приговор в отношении известного российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*, вынесенный сегодня российским судом. Я принял решение запретить въезд в страну 10 российским лицам, замешанным в этом... деле. Призываю ЕС также ввести санкции", - написал Ринкевичс в Twitter. Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, эдгарс ринкевичс, владимир кара-мурза, евросоюз
В мире, Латвия, Россия, Эдгарс Ринкевичс, Владимир Кара-Мурза, Евросоюз
Латвия запретила въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе*
Глава МИД Латвии Ринкевичс запретил въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе*