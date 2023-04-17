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Латвия запретила въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
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14:19 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865813899.html
Латвия запретила въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе*
Латвия запретила въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
Латвия запретила въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе*
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о запрете на въезд в страну десяти россиянам в связи с делом Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), которого... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:19
2023-04-17T14:19
в мире
латвия
россия
эдгарс ринкевичс
владимир кара-мурза
евросоюз
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о запрете на въезд в страну десяти россиянам в связи с делом Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), которого приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. "Я осуждаю несправедливый и суровый приговор в отношении известного российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*, вынесенный сегодня российским судом. Я принял решение запретить въезд в страну 10 российским лицам, замешанным в этом... деле. Призываю ЕС также ввести санкции", - написал Ринкевичс в Twitter. Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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в мире, латвия, россия, эдгарс ринкевичс, владимир кара-мурза, евросоюз
В мире, Латвия, Россия, Эдгарс Ринкевичс, Владимир Кара-Мурза, Евросоюз
Латвия запретила въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе*

Глава МИД Латвии Ринкевичс запретил въезд десяти россиянам за приговор Кара-Мурзе*

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Александр Максименко
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о запрете на въезд в страну десяти россиянам в связи с делом Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), которого приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию.
"Я осуждаю несправедливый и суровый приговор в отношении известного российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*, вынесенный сегодня российским судом. Я принял решение запретить въезд в страну 10 российским лицам, замешанным в этом... деле. Призываю ЕС также ввести санкции", - написал Ринкевичс в Twitter.
Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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В миреЛатвияРоссияЭдгарс РинкевичсВладимир Кара-МурзаЕвросоюз
 
 
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