https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865806959.html

Защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы* по состоянию здоровья

Защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы* по состоянию здоровья - РИА Новости, 17.04.2023

Защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы* по состоянию здоровья

Защита осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзы* будет добиваться его освобождения по состоянию здоровья,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:56

2023-04-17T13:56

2023-04-17T13:56

владимир кара-мурза

владимир кара-мурза-младший

московский городской суд

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзы* будет добиваться его освобождения по состоянию здоровья, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт. Сегодня Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима. "Нас волнует состояние его здоровья, он пережил два отравления в 2015 и 2017 годах, после этого долго поправлялся. Сейчас у него обострились симптомы, связанные с онемением конечностей. Ему был поставлен диагноз полинейропатия, по закону человека с таким диагнозом нельзя держать в заключении... Наш приоритет - добиваться его освобождения", - рассказала собеседница агентства. Кроме того, по словам адвоката, суд не учел, что у Кара-Мурзы* трое детей, что является смягчающим обстоятельством. По данным следствия, Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230412/feyki-1864858341.html

https://ria.ru/20230412/feyki-1864785114.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир кара-мурза, владимир кара-мурза-младший, московский городской суд, общество