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Защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы* по состоянию здоровья - РИА Новости, 17.04.2023
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13:56 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865806959.html
Защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы* по состоянию здоровья
Защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы* по состоянию здоровья - РИА Новости, 17.04.2023
Защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы* по состоянию здоровья
Защита осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзы* будет добиваться его освобождения по состоянию здоровья,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:56
2023-04-17T13:56
владимир кара-мурза
владимир кара-мурза-младший
московский городской суд
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзы* будет добиваться его освобождения по состоянию здоровья, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт. Сегодня Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима. "Нас волнует состояние его здоровья, он пережил два отравления в 2015 и 2017 годах, после этого долго поправлялся. Сейчас у него обострились симптомы, связанные с онемением конечностей. Ему был поставлен диагноз полинейропатия, по закону человека с таким диагнозом нельзя держать в заключении... Наш приоритет - добиваться его освобождения", - рассказала собеседница агентства. Кроме того, по словам адвоката, суд не учел, что у Кара-Мурзы* трое детей, что является смягчающим обстоятельством. По данным следствия, Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230412/feyki-1864858341.html
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владимир кара-мурза, владимир кара-мурза-младший, московский городской суд, общество
Владимир Кара-Мурза, Владимир Кара-Мурза-младший, Московский городской суд, Общество
Защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы* по состоянию здоровья

Адвокат Эйсмонт: защита будет добиваться освобождения Кара-Мурзы по состоянию здоровья

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Кара-Мурза*
Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзы* будет добиваться его освобождения по состоянию здоровья, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.
Сегодня Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.
"Нас волнует состояние его здоровья, он пережил два отравления в 2015 и 2017 годах, после этого долго поправлялся. Сейчас у него обострились симптомы, связанные с онемением конечностей. Ему был поставлен диагноз полинейропатия, по закону человека с таким диагнозом нельзя держать в заключении... Наш приоритет - добиваться его освобождения", - рассказала собеседница агентства.
Кроме того, по словам адвоката, суд не учел, что у Кара-Мурзы* трое детей, что является смягчающим обстоятельством.
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По данным следствия, Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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